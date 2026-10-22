इंदौर के समीप उमरिया में घर में घुसा तेंदुआ, गांव और आसपास के क्षेत्र में फैली दहशत, वन विभाग की टीम कर रही सर्चिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : उज्जैनी रोड स्थित क्रिसेंट वाटर पार्क के आगे उमरिया इलाके में तेंदुए की हलचल देखी गई। यहां एक ग्रामीण के घर मे तेंदुआ घुसने का वीडियो वायरल हुआ है। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ घायल है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम इलाके में तेंदुए की तलाश कर रही है। तेंदुए की मौजूदगी की खबर के बाद स्थानीय लोग सतर्क हो गए हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और तेंदुए के करीब नहीं जाने की जरूरत है।