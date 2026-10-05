इंदौर के हवाई यात्रियों को बड़ा झटका, 25 अक्टूबर से बंद होगी इंदौर-जबलपुर सीधी उड़ान, अब सिर्फ रीवा के लिए बचेगी सर्विस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 82 से अधिक उड़ानों से जुड़ा इंदौर एयरपोर्ट भले ही लगातार विस्तार कर रहा हो, लेकिन मध्यप्रदेश के शहरों के बीच क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी लगातार सिमटती जा रही है। आगामी विंटर सीजन में 25 अक्टूबर से इंदौर-जबलपुर की सीधी उड़ान बंद होने जा रही है। इसके बाद इंदौर से प्रदेश में सिर्फ रीवा के लिए सीधी हवाई सेवा रह जाएगी।

अब रेल या सड़क परिवहन पर निर्भरता वर्तमान में जबलपुर से सुबह उड़ान इंदौर आती है और शाम 4.05 बजे इंदौर से जबलपुर के लिए रवाना होती है। इस सेवा के जरिए यात्री करीब डेढ़ घंटे में दोनों शहरों के बीच सफर पूरा कर लेते हैं। उड़ान बंद होने के बाद जबलपुर जाने वाले यात्रियों को अब रेल या सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ेगा।