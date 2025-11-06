मेरी खबरें
    स्टेज पर पानी पीने से टूटा रिश्ता, फेरे से ठीक पहले लौटी बारात, दुल्हन और उसकी मां पर केस दर्ज

    Indore News: इंदौर में बुधवार रात शादी समारोह में अजीब वाकया देखने को मिला। वरमाला के बाद दुल्हन ने फेरों से इनकार कर दिया और बारात लौट गई। वजह भी ऐसी की वर-वधु पक्ष सुनकर हैरान रह गए।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 07:51:47 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 07:51:47 PM (IST)
    1. स्टेज पर पानी पीने से टूटा रिश्ता,फेरे से ठीक पहले लौटी बारात
    2. फोटोग्राफर ने दुल्हन के पास खड़े होकर पानी पीया था
    3. दूल्हे ने फोटोग्राफर को चांटा मारा तो दुल्हन भड़क गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। नंदलालपुरा में बुधवार रात शादी समारोह में अजीब वाकया हुआ। वरमाला के बाद दुल्हन ने फेरों से इनकार कर दिया और बारात लौट गई। वजह भी ऐसी की वर-वधु पक्ष सुनकर हैरान रह गए। जबकि दोनों प्रेम विवाह कर रहे थे। आखिर में मामला पुलिस के पास जा पहुंचा और दुल्हन ने दूल्हे और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। घटना एमजी रोड़ थाना अंतर्गत कोष्ठी समाज की धर्मशाला की है।

    बाबू घनश्याम नगर निवासी एक युवती का विवाह 14 जुलाई को गौरव नामक युवक से तय हुआ था। बुधवार रात गौरव बारात लेकर आया था। घोड़ी पर सवार गौरव बैंड बाजा के साथ बारात लेकर पहुंचा और दुल्हन पक्ष ने दिल खोलकर स्वागत किया। सामाजिक रस्मों के बाद दुल्हा-दुल्हन को स्टेज पर लाया गया। महमानों से मिलना जुलना चल रहा था कि अचानक विवाद खड़ा हो गया। शादी में फोटोग्राफी कर रहे फोटोग्राफर ने दुल्हन के पास खड़े होकर पानी पी लिया। गौरव को यह बात नागवार गुजरी और फोटोग्राफर को थप्पड़ जड़ दिया।


    युवक की हरकत देखकर दुल्हन रह गई हैरान

    अचानक हुए इस घटनाक्रम को देख दुल्हन हैरान रह गई और छोटी बात पर फोटोग्राफर को पीटने का विरोध किया। भड़के गौरव दुल्हन के साथ भी अभद्रता करने लगा। इसके बाद दुल्हन का पारा भी सातवें आसमान पर जा पहुंचा और दुल्हे को स्टेज से नीचे उतार दिया। उसने फेरों से इनकार कर दिया। दुल्हन ने कहा शादी के पहले ही होने वाला पति उस पर हाथ उठा सकता है तो शादी के बाद मुझे क्या संभालेगा। दोनों पक्षों ने घंटों तक बातचीत की मगर दुल्हन अड़ी रही और बारात लौटा दी।

    रात में वह एमजी रोड़ थाने पहुंची और गौरव और उसकी मां तरुणा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। हालांकि दुल्हन की मां की तरफ से दर्ज एफआईआर में लिखा कि गौरव और तरुणा दहेज की मांग कर रहे थे। बेटी की सगाई 14 जुलाई को हुई थी और उस वक्त सोने की अंगूठी व 51 हजार रुपये दिए थे। स्टेज पर पहुंचने के बाद उनसे सोने की रकम की अनुचित मांग की गई। टीआई विजय सिसोदिया के मुताबिक दोनों का प्रेम विवाह हो रहा था। करीब दो साल तक प्रेम प्रसंग चला और बाद में दोनों ने शादी करने के निर्णय लिया।

