सांवेर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका... दो लोग झुलसे, वेल्डिंग बनी हादसे की वजह, फैक्ट्री में रखे थे 10 हजार सुतली बम

नईदुनिया न्यूज, इंदौर/सांवेर। सांवेर क्षेत्र के पंचडेरिया गांव में एक रिहायशी इलाके से सटी हुई पटाखा फैक्ट्री में सोमवार को भीषण विस्फोट हो गया। यह फैक्ट्री कृष्णा एनक्लेव कॉलोनी से लगी हुई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

विस्फोट की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री का ढांचा टीन शेड का बना हुआ था, जो विस्फोट के बाद पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया।

हादसे की वजह और नुकसान

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री बंद थी, लेकिन उसके अंदर वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। इसी दौरान चिंगारी उठने से विस्फोट हो गया। फैक्ट्री में करीब 10 हजार सुतली बम रखे हुए थे, जिनमें विस्फोट होने से हादसा भीषण हो गया। हादसे में दो लोग झुलस गए हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

अवैध संचालन का आरोप

स्थानीय ग्रामीणों ने फैक्ट्री के अवैध रूप से संचालित होने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि रिहायशी कॉलोनी के इतने पास अवैध रूप से पटाखे बनाना खतरे को न्योता देना था। हालांकि, प्रशासन के अधिकारियों ने अभी तक फैक्ट्री के अवैध होने की पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच की जा रही है कि फैक्ट्री के पास निर्माण और संचालन के वैध लाइसेंस थे या नहीं।