मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सांवेर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका... दो लोग झुलसे, वेल्डिंग बनी हादसे की वजह, फैक्ट्री में रखे थे 10 हजार सुतली बम

    Indore News: सांवेर क्षेत्र के पंचडेरिया गांव में एक रिहायशी इलाके से सटी हुई पटाखा फैक्ट्री में सोमवार को भीषण विस्फोट हो गया। यह फैक्ट्री कृष्णा एनक्लेव कॉलोनी से लगी हुई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 03:36:20 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 03:36:20 PM (IST)
    सांवेर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका... दो लोग झुलसे, वेल्डिंग बनी हादसे की वजह, फैक्ट्री में रखे थे 10 हजार सुतली बम
    सांवेर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. सांवेर के पंचडेरिया गांव में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट
    2. हादसे में दो लोग झुलसे, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग
    3. सूत्रों के अनुसार फैक्ट्री में करीब 10 हजार सुतली बम थे

    नईदुनिया न्यूज, इंदौर/सांवेर। सांवेर क्षेत्र के पंचडेरिया गांव में एक रिहायशी इलाके से सटी हुई पटाखा फैक्ट्री में सोमवार को भीषण विस्फोट हो गया। यह फैक्ट्री कृष्णा एनक्लेव कॉलोनी से लगी हुई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

    विस्फोट की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री का ढांचा टीन शेड का बना हुआ था, जो विस्फोट के बाद पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया।


    हादसे की वजह और नुकसान

    प्राथमिक जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री बंद थी, लेकिन उसके अंदर वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। इसी दौरान चिंगारी उठने से विस्फोट हो गया। फैक्ट्री में करीब 10 हजार सुतली बम रखे हुए थे, जिनमें विस्फोट होने से हादसा भीषण हो गया। हादसे में दो लोग झुलस गए हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

    यह भी पढ़ें- खंडवा के सक्तापुर में लगी भीषण आग, घर में सो रहा 50 वर्षीय व्यक्ति जिंदा जला

    अवैध संचालन का आरोप

    स्थानीय ग्रामीणों ने फैक्ट्री के अवैध रूप से संचालित होने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि रिहायशी कॉलोनी के इतने पास अवैध रूप से पटाखे बनाना खतरे को न्योता देना था। हालांकि, प्रशासन के अधिकारियों ने अभी तक फैक्ट्री के अवैध होने की पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच की जा रही है कि फैक्ट्री के पास निर्माण और संचालन के वैध लाइसेंस थे या नहीं।

    खबर अपडेट की जा रही है...

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.