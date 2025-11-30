इंदौर में सड़क पर चलते हुए ई-रिक्शा की बैटरी में जोरदार ब्लास्ट,दो महिलाएं 90 प्रतिशत झुलसी
मां बेटी अरुण गुप्ता के ई-रिक्शा से निरंजनपुर से विजयनगर पहुंची थी कि धमाके के साथ बैटरी फट गई। बैटरी का एसिड उछला और ई-रिक्शा की सीट व रेगजिन में आग लगई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। पवित्रा और राजकुंवर बाई 90 प्रतिशत झुलस गई। दोनों को गंभीर अवस्था में एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया।
Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 05:24:58 AM (IST)
Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 05:33:36 AM (IST)
इंदौर में ई-रिक्शा में हुआ धमाका।
HighLights
- चलते ई-रिक्शा की बैटरी में ब्लास्ट,दो महिलाएं 90 प्रतिशत झुलसी हैं।
- धमाके के साथ एसिड उछला, ई-रिक्शा में आग लगी, चालक भी जला।
- ई-रिक्शा में अतिरिक्त बैटरी लगवा ली थी। पुलिस ने ई-रिक्शा जब्त किया।
नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शहर के व्यस्तम क्षेत्र में शनिवार सुबह ई-रिक्शा में जोरदार ब्लास्ट हुआ। इसके साथ ही ई-रिक्शा में आग लग गई। ब्लास्ट में दो महिलाएं 90 प्रतिशत झुलस गई। उनकी हालत गंभीर है। चालक भी झुलस गया गया।
हादसा विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित स्कीम-54 का है। निरंजनपुर निवासी 50 वर्षीय पवित्रा पति विजय चौहान 85 वर्षीय मां राजकुवंर बाई सोलंकी की आंखों का उपचार करवाने आई थी। मां बेटी अरुण गुप्ता के ई-रिक्शा से निरंजनपुर से विजयनगर पहुंची थी कि धमाके के साथ बैटरी फट गई।
बैटरी का एसिड उछला और ई-रिक्शा की सीट व रेगजिन में आग लगई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। पवित्रा और राजकुंवर बाई 90 प्रतिशत झुलस गई।
दोनों को गंभीर अवस्था में एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया। टीआई सीके पटेल के अनुसार चालक अरुण गुप्ता निवासी देवास नाका भी जल गया है। उसने बताया ई-रिक्शा में अतिरिक्त बैटरी लगवा ली थी। पुलिस ने ई-रिक्शा जब्त कर लिया है।
एक्सपर्ट ने बताए ई-बैटरी में ब्लास्ट का प्रमुख कारण
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियां कई सेल्स का पैक होती हैं। किसी एक सेल में शार्ट-सर्किट, ओवरहीटिंग या किसी खराबी के कारण गैस बनने लगे, तो बैटरी गर्म होने लगती है और ब्लास्ट हो जाता है।
- अगर चार्जर असली न हो या बैटरी के सटीक मानकों का न हो, या चार्जिंग बहुत लंबे समय तक या तेज गति में हो रही हो, तो भी बैटरी फट सकती है।
- अगर बैटरी सेल्स, सेपरेटर या अन्य पार्ट्स में खराबी है, तो इससे अंदरूनी शॉर्ट-सर्किट हो सकती है जो ब्लास्ट का कारण बनता है।
- यदि वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है या जोरदार झटके से टकराया है, तो बैटरी पैक में नुकसान पहुंच सकता है। अंदरूनी शार्ट-सर्किट या इलेक्ट्रोलाइट (तरल पदार्थ) का रिसाव ब्लास्ट का कारण बनता है।
- बैटरी के उपयोग की एक उम्र होती है, जिससे अधिक समय तक उपयोग करने के कारण भी इसमें ब्लास्ट की आशंका होती है।
डा. कृष्णकांत धाकड़, असिस्टेंट प्रोफेसर, आईपी विभाग, एसजीएसआईटीएस
पहले भी हुए ई-रिक्शा में ब्लास्ट
- जून 2025: बिहार के मुजफ्फरपुर में ई-रिक्शा की बैटरी फटने से महिला की मौत हुई और कई लोग झुलसे।
- मार्च 2025: यूपी के गाजियाबाद में चार्जिंग के दौरान बैटरी फटने से एक परिवार के चार लोग झुलस गए थे।
- फरवरी 2024: यूपी के बिजनौर में तेज धमाके के साथ ई-रिक्शा की बैटरी फट गई। 5 लोग झुलस गए।
ये सावधानियां हैं जरूरी
- बैटरी चार्ज करते समय निर्माता द्वारा दिया गया या प्रमाणित चार्जर ही इस्तेमाल करें।
- चार्जिंग के दौरान वाहन बिल्कुल बंद स्थान पर न रखें। वेंटिलेशन जरूरी।
- बैटरी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करें। मनमाने ढंग के कनेक्शन करने से बचें।
- अगर बैटरी को झटका लगा है, क्रैश हुई है, पानी या नमी जमा हुआ है, तुरंत जांच कराएं और चार्ज न करें।