इंदौर में सड़क पर चलते हुए ई-रिक्शा की बैटरी में जोरदार ब्लास्ट,दो महिलाएं 90 प्रतिशत झुलसी

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। शहर के व्यस्तम क्षेत्र में शनिवार सुबह ई-रिक्शा में जोरदार ब्लास्ट हुआ। इसके साथ ही ई-रिक्शा में आग लग गई। ब्लास्ट में दो महिलाएं 90 प्रतिशत झुलस गई। उनकी हालत गंभीर है। चालक भी झुलस गया गया।

हादसा विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित स्कीम-54 का है। निरंजनपुर निवासी 50 वर्षीय पवित्रा पति विजय चौहान 85 वर्षीय मां राजकुवंर बाई सोलंकी की आंखों का उपचार करवाने आई थी। मां बेटी अरुण गुप्ता के ई-रिक्शा से निरंजनपुर से विजयनगर पहुंची थी कि धमाके के साथ बैटरी फट गई।