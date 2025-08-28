इंदौर। बाणगंगा थाना क्षेत्र में गुरुवार को दो बच्चों की खदान के गहरे गड्डे में डूब गए। बच्चे दो अन्य बच्चों के साथ नहाने गए थे। देर रात तक पुलिस और एसडीआरएफ ने खदान में बच्चों को तलाशा लेकिन उनकी जानकारी नहीं मिली।
टीआई सियारामसिंह गुर्जर के मुताबिक घटना रेवती पहाड़ी के पीछे की है। रेती व गिट्टी की खदान में पानी भरा था। पटेल कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय शिवराजसिंह पुत्र मोतीसिंह तंवर 14 वर्षीय दोस्त प्रिंस पुत्र मुकेश दिवाना के साथ नहाने गया था। दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए।
टीआई के मुताबिक उनके साथ में रोहन प्रीत और अजय प्रजापति भी था। रोहन ने बताया वह काम से जा रहा था। शिवराज और प्रिंस ने नहाने के लिए बुला लिया था।
डूबता देख कर रोहन और अजय ने स्वजन को बुलाया। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ के गोताखोरों को लेकर पहुंच गई। देर रात तक तलाशी ली लेकिन बच्चों का पता नहीं चला।
इंदौर में ईंट भट्टे के गहरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत, खेलते-खेलते हुआ हादसा