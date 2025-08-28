इंदौर। बाणगंगा थाना क्षेत्र में गुरुवार को दो बच्चों की खदान के गहरे गड्डे में डूब गए। बच्चे दो अन्य बच्चों के साथ नहाने गए थे। देर रात तक पुलिस और एसडीआरएफ ने खदान में बच्चों को तलाशा लेकिन उनकी जानकारी नहीं मिली।

टीआई सियारामसिंह गुर्जर के मुताबिक घटना रेवती पहाड़ी के पीछे की है। रेती व गिट्टी की खदान में पानी भरा था। पटेल कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय शिवराजसिंह पुत्र मोतीसिंह तंवर 14 वर्षीय दोस्त प्रिंस पुत्र मुकेश दिवाना के साथ नहाने गया था। दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए।