मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर खदान के गड्डे में दो बच्‍चे डूबे, पांच घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिली लाश

    टीआई के मुताबिक उनके साथ में रोहन प्रीत और अजय प्रजापति भी था। रोहन ने बताया वह काम से जा रहा था। शिवराज और प्रिंस ने नहाने के लिए बुला लिया था। डूबता देख कर रोहन और अजय ने स्वजन को बुलाया।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 09:51:37 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 01:09:28 AM (IST)
    इंदौर खदान के गड्डे में दो बच्‍चे डूबे, पांच घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिली लाश
    इंदौर में फिर दो बच्‍चे गड्ढे में डूबे। - सांकेतिक तस्‍वीर।

    HighLights

    1. यह घटना रेवती पहाड़ी के पीछे की है।
    2. रेती, गिट्टी की खदान में पानी भरा था।
    3. दोनों गहरे पानी में चले गए, डूब गए।

    इंदौर। बाणगंगा थाना क्षेत्र में गुरुवार को दो बच्चों की खदान के गहरे गड्डे में डूब गए। बच्चे दो अन्य बच्चों के साथ नहाने गए थे। देर रात तक पुलिस और एसडीआरएफ ने खदान में बच्चों को तलाशा लेकिन उनकी जानकारी नहीं मिली।

    टीआई सियारामसिंह गुर्जर के मुताबिक घटना रेवती पहाड़ी के पीछे की है। रेती व गिट्टी की खदान में पानी भरा था। पटेल कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय शिवराजसिंह पुत्र मोतीसिंह तंवर 14 वर्षीय दोस्त प्रिंस पुत्र मुकेश दिवाना के साथ नहाने गया था। दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए।

    टीआई के मुताबिक उनके साथ में रोहन प्रीत और अजय प्रजापति भी था। रोहन ने बताया वह काम से जा रहा था। शिवराज और प्रिंस ने नहाने के लिए बुला लिया था।

    डूबता देख कर रोहन और अजय ने स्वजन को बुलाया। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ के गोताखोरों को लेकर पहुंच गई। देर रात तक तलाशी ली लेकिन बच्चों का पता नहीं चला।

    इंदौर में ईंट भट्टे के गहरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत, खेलते-खेलते हुआ हादसा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.