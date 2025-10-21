मेरी खबरें
    सूचना मिलने पर एडिशनल डीसीपी जोन-1 आलोक शर्मा और टीआइ अनिल यादव मौके पर पहुंचे। रहवासी धीरज ठाकुर ने कहा हादसा आईडीए अफसरों की लापरवाही से हुआ है। रहवासियों द्वारा स्पीड ब्रेकर और बैरिकेड लगाने की मांग की जा रही थी। अफसरों ने ध्यान नहीं दिया और हादसा हो गया।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 08:11:33 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 08:16:38 PM (IST)
    1. रहवासियों ने दो घंटे तक ट्रेफिक जाम किया।
    2. बैरिकेड और ब्रेक बनाने की उठाई गई मांग।
    3. घायलों ने निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। सुपर कॉरिडोर पर तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक ने चौकीदार के परिवार को चपेट में ले लिया। चौकीदार की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर लगने के बाद भी ट्रक उसे 12 फीट तक घसीट कर ले गया था। चौकीदार की मासूम पोती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना से नाराज रहवासियों ने सुपर कॉरिडोर पर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने इंदौर विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया।

    घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे सुपर कॉरिडोर स्थित टीसीएस चौराहा की है। एम्पियर कालोनी निवासी प्रकाश गुरमड़े अपनी पत्नी कोकिलाबाई और पौती दीपिता को लेकर सिंगापुर टाउनशिप में दीपावली का इनाम लेने जा रहा था। तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने प्रकाश की बाइक को टक्कर मार दी।


    कोकिला को ट्रक के पहिए में ही फंस गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दीपिता टकरा कर दूर गिरी जिससे उसके गिर में गहरी चोट लग गई। उसने सांवेर रोड़ के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रकाश की भी तीन उंगलियां कट गई। इस घटना से नाराज रहवासियों ने खूब नारेबाजी की।

    सूचना मिलने पर एडिशनल डीसीपी जोन-1 आलोक शर्मा और टीआइ अनिल यादव मौके पर पहुंचे। रहवासी धीरज ठाकुर ने कहा हादसा आईडीए अफसरों की लापरवाही से हुआ है। रहवासियों द्वारा स्पीड ब्रेकर और बैरिकेड लगाने की मांग की जा रही थी। अफसरों ने ध्यान नहीं दिया और हादसा हो गया।

    ठाकुर के अनुसार 22 बार तो सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत कर चुके हैं। अफसर ध्यान नहीं देते है और शिकायत बंद करवा देते है। एडीसीपी ने कहा आईडीए इंजीनियर से बात कर तीन दिन में समस्या का निराकारण करेंगे।

    रहवासी धीरज ठाकुर के अनुसार टीसीएस चौराहा(टिगरिया बादशाह) ब्लैक स्पाट है। यहां हर दिन हादसे होते है। पिछले वर्ष जनवरी में इसी जगह पर इंजीनियर मेघा और उसके पिता सुनील मालवीय की कार की टक्कर से मौत हो गई थी। टीसीएस कंपनी की साफ्टवेयर इंजीनियर मेघा को सुनील आफिस छोड़ने आए थे।

