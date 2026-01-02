मेरी खबरें
    'करणी सेना' कार की टक्कर से युवक-युवती सौ फीट दूर गिरे, टक्कर के बाद भी नहीं रुकी कार

    By Mukesh MangalEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 09:00:19 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 09:05:07 PM (IST)
    1. स्कूटर सवार हर्ष सोनी दोस्त भवानी यादव के साथ जा रहा था।
    2. मोड़ पर चालक नियंत्रण नहीं कर सका और टक्कर मारते गया।
    3. हर्ष, भवानी सौ फीट दूर जाकर गिरे। स्कूटर क्षतिग्रस्त हो गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। स्कूटर सवार युवक युवती को कार ने टक्कर मार दी। कार पर करणी सेना परिवार लिखी प्लेट लगी थी। टक्कर के बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी और सौ फीट तक घसीटते हुए ले गया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी कार भी जब्त कर ली है।

    हादसा विजय नगर थाना क्षेत्र स्थित सयाजी होटल के समीप की है। कार(एमपी 13सीई 2080) ने स्कूटर(एमपी 20एसएल 8410) को टक्कर मारी है। टीआई सीके पटेल के मुताबिक घटना गुरुवार रात करीब ढाई बजे की है। कार बापट चौराहा से विजयनगर की ओर जा रही थी।


    स्कूटर सवार हर्ष सोनी दोस्त भवानी यादव के साथ जा रहा था। मौड़ पर चालक गति पर नियंत्रण नहीं कर सका और स्कूटर को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। हर्ष और भवानी सौ फीट दूर जाकर गिरे।

    स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने कार चालक सुमित ठाकुर को रात में ही हिरासत में ले लिया। उसकी कार पर करणी सेना परिवार की प्लेट लगी थी।

    जबलपुर निवासी हर्ष सोनी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। वह किराये से रूम लेकर रहता है। भवानीसिंह यादव सतना की है और निजी कंपनी में नौकरी करती है। दोनों दोस्त से मिलकर लौट रहे थे। पुलिस ने सुमित ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज किया है।

