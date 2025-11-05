इंदौर में जिम में कसरत कर लौटे युवक की हार्ट अटैक से मौत

मेरी खबरें
    संदीप पुत्र श्याम सोनगरा की खातीपुरा में पान और अंडे की दुकान थी। वह नियमित कसरत करता था। मंगलवार रात करीब 9 बजे जिम से आया दुकान पर आया था। उसने अंडा फ्राय कर खाया और कुछ देर बाद उसे एसिडिटी और जलन की शिकायत होने लगी। छोटा भाई प्रदीप बाइक से अस्पताल ले गया। संदीप की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और रास्ते में ही गिर गया।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 05:34:56 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 05:34:56 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। सुखलिया में रहने वाले संदीप सोनगरा की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। 32 वर्षीय संदीप मंगलवार को जिम में कसरत कर लौटा था। अचानक तबीयत खराब हुई और अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम किया है।

    पुलिस के अनुसार संदीप पुत्र श्याम सोनगरा की खातीपुरा में पान और अंडे की दुकान थी। वह नियमित कसरत करता था। मंगलवार रात करीब 9 बजे जिम से आया दुकान पर आया था।

    उसने अंडा फ्राय कर खाया और कुछ देर बाद उसे एसिडिटी और जलन की शिकायत होने लगी। छोटा भाई प्रदीप बाइक से अस्पताल ले गया। संदीप की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और रास्ते में ही गिर गया।

    वह निजी अस्पताल ले गया लेकिन डाॅक्टर ने अटैक के कारण मृत घोषित कर दिया। बुधवार को पुलिस ने मर्ग कायम किया और शव का पोस्ट मार्टम करवाया है। पुलिस को स्वजन ने बताया संदीप नियमित जिम में वर्कआउट करता था। उसके दो बच्चे है।


