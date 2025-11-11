मेरी खबरें
    प्रेमिका पर गलत कमेंट किया तो लोहे की राड से कर दी युवक की हत्या

    By Vinay Yadav
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 08:35:52 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 08:41:30 PM (IST)
    प्रेमिका पर गलत कमेंट किया तो लोहे की राड से कर दी युवक की हत्या
    इंदौर में हुई हत्‍या।

    HighLights

    1. पुलिस ने चार आरोपितों को किया गिरफ्तार।
    2. लेनदेन एवं कमेंट को लेकर विवाद हुआ था।
    3. पहले से हत्या करने की कोई योजना नहीं थी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। खजराना थाना क्षेत्र में प्रेमिका पर गलत कमेंट करने से गुस्साएं प्रेमी ने युवकी की हत्या कर दी। प्रेमी ने तत्कालीन विवाद में लोहे की राड से साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    इनके कब्जे से लोहे की राड और वाहन भी जब्त कर लिया है। मृतक और मुख्य आरोपित दोनों आपस में दोस्त है, पहले एक ही कंपनी में काम करते थे।

    पुलिस के मुताबिक सोमवार रात 7.30 बजे साई कृपा कॉलोनी के मोड़ पर एक-दो हजार रुपये के लेनदेन और गर्लफ्रेंड पर गलत कमेंट को लेकर स्कीम नंबर 78 निवासी हर्ष पुत्र मंगल गुप्ता(25) पर दोस्त ऋषभ मिश्रा ने साथी विजेंद्र, आदित्य और रितुल के साथ मिलकर हमला कर दिया, अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।


    मृतक और आरोपित पक्ष निजी कंपनी में काम करते थे। किसी के खिलाफ भी पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड दर्ज नहीं है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि ऋषभ और मृतक हर्ष के बीच रुपये का लेनदेन एवं कमेंट को लेकर तत्कालीन विवाद हुआ था, जिसपर उसकी हत्या कर दी। पहले से हत्या करने की कोई योजना नहीं थी।

    दूसरे जिलों के वाले हैं आरोपित और मृतक

    पुलिस के मुताबिक मृतक हर्ष मूलरूप से टाटानगर जिला रतलाम का रहने वाला था। वहीं आरोपित ऋषभ मिश्रा (25) नानक नगर रांझी जबलपुर का रहने वाला है, इंदौर में नौकरी की तलाश में था। वहीं आरोपित विजेंद्र सिंह (24) जीरापुर जिला राजगढ का रहने वाला है, इंदौर में केयरटेकर का कार्य करता है। आदित्य जाट (24) होशंगाबाद का रहने वाला है, अभी नौकरी की तलाश में है। रितुल मिश्रा (22) लसुड़िया का रहने वाला है।

    पहले से मुंह पर कपड़ा बांधकर खड़े थे आरोपित

    • दोस्त अश्विन ने पीयूष गुप्ता, हर्ष गुप्ता के साथ इंटरव्यू देने के लिए टास्कअस गए थे। इसके बाद हम बाहर आकर नीचे चाय पीने के लिए पहुंचे। यहां चार-पांच लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर खड़े थे।

    • हर्ष ने बताया कि यह हमें ही देख रहे हैं, इसके बाद हम दूसरी जगह पर जाकर खड़े हुए। आरोपित भी पीछा करते हुए वहां आए और लोहे की राड से हमला कर दिया।

    • इसके बाद हम हर्ष को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने खजराना थाने पर पहुंचे, यहां उसकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद हम तीन-चार निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां किसी ने उसे भर्ती नहीं किया।

    • इसके बाद लेडी हलिफा नाम के अस्पताल में उसकी जांच की और बताया कि वह ठीक है।

    • अस्पताल के बाहर निकलने के बाद ही उसे चक्कर आ गए। इसके बाद हम एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई।

