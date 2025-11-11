प्रेमिका पर गलत कमेंट किया तो लोहे की राड से कर दी युवक की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। खजराना थाना क्षेत्र में प्रेमिका पर गलत कमेंट करने से गुस्साएं प्रेमी ने युवकी की हत्या कर दी। प्रेमी ने तत्कालीन विवाद में लोहे की राड से साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

इनके कब्जे से लोहे की राड और वाहन भी जब्त कर लिया है। मृतक और मुख्य आरोपित दोनों आपस में दोस्त है, पहले एक ही कंपनी में काम करते थे। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात 7.30 बजे साई कृपा कॉलोनी के मोड़ पर एक-दो हजार रुपये के लेनदेन और गर्लफ्रेंड पर गलत कमेंट को लेकर स्कीम नंबर 78 निवासी हर्ष पुत्र मंगल गुप्ता(25) पर दोस्त ऋषभ मिश्रा ने साथी विजेंद्र, आदित्य और रितुल के साथ मिलकर हमला कर दिया, अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

मृतक और आरोपित पक्ष निजी कंपनी में काम करते थे। किसी के खिलाफ भी पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड दर्ज नहीं है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि ऋषभ और मृतक हर्ष के बीच रुपये का लेनदेन एवं कमेंट को लेकर तत्कालीन विवाद हुआ था, जिसपर उसकी हत्या कर दी। पहले से हत्या करने की कोई योजना नहीं थी। दूसरे जिलों के वाले हैं आरोपित और मृतक पुलिस के मुताबिक मृतक हर्ष मूलरूप से टाटानगर जिला रतलाम का रहने वाला था। वहीं आरोपित ऋषभ मिश्रा (25) नानक नगर रांझी जबलपुर का रहने वाला है, इंदौर में नौकरी की तलाश में था। वहीं आरोपित विजेंद्र सिंह (24) जीरापुर जिला राजगढ का रहने वाला है, इंदौर में केयरटेकर का कार्य करता है। आदित्य जाट (24) होशंगाबाद का रहने वाला है, अभी नौकरी की तलाश में है। रितुल मिश्रा (22) लसुड़िया का रहने वाला है।