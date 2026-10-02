इंदौर में फिनिक्स मॉल के पास हादसा, 100 किमी की रफ्तार से दौड़ रही कार पलटी; एक युवक की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। फिनिक्स मॉल के पास गुरुवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कार्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना गंभीर था कि वाहन में फंसे युवक को बाहर निकालने के लिए पुलिस को कटर से गाड़ी काटनी पड़ी। मृतक की पहचान निखिल नंदी के रूप में हुई है।
हादसा सुबह करीब 6.07 बजे हुआ। स्कार्पियो की एक कार से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस क्षेत्र में फ्लाइओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते फोरलेन सड़क से यातायात सर्विस रोड पर डायवर्ट हो जाता है।
फोरलेन से सर्विस रोड पर यातायात बदलने वाले हिस्से में वाहन चलाने वालों को अचानक मार्ग परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य के बीच यातायात संचालन के कारण इस हिस्से में परेशानी बनी हुई है। इसी कारण यहां हादसों का खतरा भी बढ़ रहा है।
हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद वाहन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसमें फंसे निखिल को बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने बचाव कार्य के लिए कटर की मदद ली और वाहन को काटकर युवक को बाहर निकाला।
हालांकि, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि दोनों वाहनों के बीच टक्कर किस वजह से हुई। हादसे के समय वाहनों की गति कितनी थी और टक्कर के पीछे किसकी लापरवाही रही, पुलिस इसकी जांच कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा सकती है, ताकि हादसे की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। कनाड़िया पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों और वाहन चालकों से भी जानकारी जुटा रही है।