नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। भंवरकुआं पुलिस ने एक सिरफिरे को पकड़ा है जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता था। आरोपित छात्राओं के बेड टच कर भाग जाता था। पुलिस ने 50 से ज्यादा स्थानों से सीसीटीवी फुटेज निकाले। एक फुटेज में केरी बैग दिखाई दिया और आरोपित धरा गया। आरोपित का हाथ टूट गया है।

टीआई राजकुमार यादव के अनुसार पुलिस को दो महीने से शिकायतें मिल रही थी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रोड़ और भोलाराम उस्ताद मार्ग,विष्णुपुरी क्षेत्र में छात्राओं को स्कूटर चालक हाथ लगाकर भाग जाता था। पुलिस ने आरोपित को पकड़ने के लिए टीम गठित की और सीसीटीवी फुटेज निकाले।