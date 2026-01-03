मेरी खबरें
    इंदौर में फर्जी ज्वैलरी दुकान खोलकर 50 लाख की ठगी, पैसे लाने के नाम पर पीछे के दरवाजे से सोना लेकर फरार; 3 गिरफ्तार

    इंदौर के सराफा थाना पुलिस ने फर्जी ज्वेलरी की दुकान खोलकर 50 लाख के सोने की ठगी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मिलकर फर्ज ...और पढ़ें

    By Mukesh MangalEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 04:44:14 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 04:47:21 AM (IST)
    इंदौर में फर्जी ज्वैलरी दुकान खोलकर 50 लाख की ठगी, पैसे लाने के नाम पर पीछे के दरवाजे से सोना लेकर फरार; 3 गिरफ्तार
    सोना लेकर भागने वाले गिरोह के 3 गिरफ्तार (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. 50 लाख का सोना ठगने वाले तीन गिरफ्तार
    2. अनुबंध कर सराफा में खोली फर्जी दुकान
    3. सोना लेकर पिछले दरवाजे से भाग गए ठग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: सराफा पुलिस ने सोना ठगने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 40 लाख रुपये कीमती सोना बरामद किया गया है। आरोपियों ने ठगी के लिए सराफा में बाकायदा दुकान खोली और सुनार से 50 लाख का सोना मंगवाया। बाद में रुपये देने के बहाने पिछले दरवाजे से फरार हो गए। पुलिस मुख्य आरोपू को तलाश रही है।

    सराफा पुलिस ने 28 नवंबर को सुनार मुकेश अग्रवाल की शिकायत पर शांतिलाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। सुदामा नगर निवासी मुकेश की केसर कॉम्पलेक्स में एमएम ब्रजवासी के नाम से सोना चांदी की दुकान है। पुलिस के अनुसार शांतिलाल ने मुकेश से संपर्क कर व्यापार की चर्चा की। इसके पहले उसने मोरसली गली में बाकायदा एक दुकान खोली और दिखावे के लिए सोना चांदी के आभूषण और तोल कांटा भी रख लिया।


    पैसे लाने के नाम पर पिछले दरवाजे से फरार

    शांतिलाल ने 370 ग्राम सोने का सौदा दिया और कहा कि वह अपने कर्मचारी को दुकान पर भेज दें। मुकेश ने कर्मचारी हरेराम और वरुण को सोना लेकर मोरसली गली भेज दिया। शांतिलाल ने सोना तिजोरी में रख कर रुपये लाने का बोला और पिछले दरवाजे से निकल गया।

    यह भी पढ़ें- ग्वालियर में डॉ. आंबेडकर का फोटो जलाने को लेकर तनाव, अलर्ट पर पुलिस; पकड़े गए आरोपी

    आरोपियों ने आपस में बांटा सोना

    एडिशनल डीसीपी जोन-4 दीशेष अग्रवाल के मुताबिक पुलिस ने दुकान मालिक से बातचीत कर सबसे पहले मोहित वर्मा निवासी गोया कालोनी को पकड़ा। उसने ने देवेंद्र नरवरिया निवासी महेश यादव नगर बाणगंगा और तेजस पारिख निवासी बटवाड़ी गिरगांव मुंबई का नाम बताया। पुलिस ने गुरुवार को तीनों को आरोपितों क पकड़ कर 279 ग्राम सोना बरामद कर लिया। टीआइ राजकुमार लिटोरिया के अनुसार आरोपितों ने सोना बांट लिया था। सौ ग्राम सोना शांतिलाल उर्फ शंकर के पास है।

