इंदौर में फर्जी ज्वैलरी दुकान खोलकर 50 लाख की ठगी, पैसे लाने के नाम पर पीछे के दरवाजे से सोना लेकर फरार; 3 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: सराफा पुलिस ने सोना ठगने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 40 लाख रुपये कीमती सोना बरामद किया गया है। आरोपियों ने ठगी के लिए सराफा में बाकायदा दुकान खोली और सुनार से 50 लाख का सोना मंगवाया। बाद में रुपये देने के बहाने पिछले दरवाजे से फरार हो गए। पुलिस मुख्य आरोपू को तलाश रही है।

सराफा पुलिस ने 28 नवंबर को सुनार मुकेश अग्रवाल की शिकायत पर शांतिलाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। सुदामा नगर निवासी मुकेश की केसर कॉम्पलेक्स में एमएम ब्रजवासी के नाम से सोना चांदी की दुकान है। पुलिस के अनुसार शांतिलाल ने मुकेश से संपर्क कर व्यापार की चर्चा की। इसके पहले उसने मोरसली गली में बाकायदा एक दुकान खोली और दिखावे के लिए सोना चांदी के आभूषण और तोल कांटा भी रख लिया।