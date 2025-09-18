मेरी खबरें
    Indore Dancing Cop Ranjeet Singh: इंदौर के डांसिंग कॉप रणजीत सिंह पर एक युवती ने फ्लर्ट करने का आरोप लगाया। इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने रणजीत को लाइन अटैच कर दिया। रणजीत का कहना है युवती खुद वीडियो बनाने कह रही थी। उधर युवती का कहना है कि रणजीत उनसे फ्रेंडशिप करने की बात कह रहे थे और इंदौर बुला रहे थे।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 11:46:55 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 11:53:38 AM (IST)
    इंदौर का डांसिग कॉप रणजीत लाइन अटैच, इंस्टाग्राम पर युवती ने लगाया था फ्लर्ट करने का आरोप
    डांसिंग कॉप रणजीत सिंह पर हुई कार्रवाई। फाइल फोटो

    HighLights

    1. युवती ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल फ्लर्ट करने के आरोप लगाए।
    2. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने रणजीत को लाइन अटैच किया।
    3. युवती द्वारा लगाए गए आरोप का वीडियो हो रहा है वायरल।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में डांसिंग कॉप रणजीत सिंह पर पुलिस अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया है। हाल ही में एक युवती ने इंस्टाग्राम पर रणजीत पर फ्लर्ट करने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद रणजीत पर यह कार्रवाई की गई है। उधर इस मामले में रणजीत सिंह का कहना था कि युवती खुद ही उनके साथ वीडियो बनाने के लिए मैसेज कर रही थी, बाद में वह आरोप लगाने लगी।

    यह आरोप लगाया था

    सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक युवती ने वीडियो शेयर कर इंदौर के ट्रैफिक पुलिसकर्मी रणजीत सिंह पर फ्लर्ट करने का आरोप लगाया था। युवती का कहना है कि रणजीत ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर फ्रेंडशिप करने के मैसेज करने की बात कही है। इसके साथ ही उसका कहना है कि पुलिसकर्मी ने उन्हें इंदौर आने को कह रहा था।

    युवती का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद रणजीत सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि युवती ने उनके साथ वीडियो बनाने के लिए कहा था। उसने कई मैसेज डिलीट कर दिए हैं। इसके बाद अब वो कुछ मैसेज दिखाकर आरोप लगा रही है।

    naidunia_image

    इंदौर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक जब यह वीडियो पहुंचा तो उन्होंने तुरंत ही रणजीत पर एक्शन लेते हुए, उन्हें लाइन अटैच कर दिया। गौरतलब है कि डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर इंदौर के ट्रैफिक पुलिसकर्मी शहर में हाईकोर्ट के सामने तैनात रहते हैं और डांस करते हुए ट्रैफिक संभालने का उनका अंदाज मशहूर हो गया था। इसी वजह से उन्हें कई टीवी कार्यक्रमों में भी बुलाया गया था।

