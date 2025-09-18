इंदौर का डांसिग कॉप रणजीत लाइन अटैच, इंस्टाग्राम पर युवती ने लगाया था फ्लर्ट करने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में डांसिंग कॉप रणजीत सिंह पर पुलिस अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया है। हाल ही में एक युवती ने इंस्टाग्राम पर रणजीत पर फ्लर्ट करने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद रणजीत पर यह कार्रवाई की गई है। उधर इस मामले में रणजीत सिंह का कहना था कि युवती खुद ही उनके साथ वीडियो बनाने के लिए मैसेज कर रही थी, बाद में वह आरोप लगाने लगी।

यह आरोप लगाया था सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक युवती ने वीडियो शेयर कर इंदौर के ट्रैफिक पुलिसकर्मी रणजीत सिंह पर फ्लर्ट करने का आरोप लगाया था। युवती का कहना है कि रणजीत ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर फ्रेंडशिप करने के मैसेज करने की बात कही है। इसके साथ ही उसका कहना है कि पुलिसकर्मी ने उन्हें इंदौर आने को कह रहा था।