    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 02:20:39 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 02:25:17 PM (IST)
    गैंगस्टर सलमान लाला को बेगुनाह बताने वाले एक्टर एजाज खान से दो घंटे पूछताछ, हाथ बांधे खड़ा रहा
    फ़िल्म एक्टर एजाज ख़ान से पूछताछ करते हुए क्राइम ब्रांच के एडीसीपी।

    HighLights

    1. एजाज ने सफाई दी और गैंगस्टर के स्वजन पर गुमराह करने का बहाना बनाया।
    2. अफसरों ने एजाज को नोटिस देकर छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल जब्त कर लिया।
    3. पूछताछ के दौरान एजाज मुलजिमों की तरह हाथ बांधकर खड़ा रहा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गैंगस्टर सलमान लाला को बेगुनाह बताने वाले एक्टर एजाज खान से क्राइम ब्रांच ने शनिवार को दो घंटे तक पूछताछ की। एजाज ने सफाई दी और गैंगस्टर के स्वजन पर गुमराह करने का बहाना बनाया। अफसरों ने एजाज को नोटिस देकर छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल जब्त कर लिया। पूछताछ के दौरान एजाज मुलजिमों की तरह हाथ बांधकर खड़ा रहा।

    एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार, पूछताछ के दौरान एजाज ने कहा कि सलमान लाला के स्वजन की बातों में आकर उसने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद वीडियो डिलीट कर दिया था और माफी भी मांग ली। इस पर एडीसीपी ने फटकार लगाई कि भ्रामक जानकारी साझा और लाइक करने पर भी पुलिस एफआईआर करती है।


    तब बोला था- समुंदर में तैरने वाले तालाबों में डूबकर नहीं मरते

    सलमान लाला की सीहोर के एक तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वह पुलिस को चकमा देकर भागा था। उसकी मौत पर सवाल उठाया और एजाज ने वीडियो जारी कर कहा कि सलमान लाला तैराक था। समुंदर में तैरने वाले तालाबों में डूबकर नहीं मरते। गुनाह यह नहीं कि वह गैंगस्टर था। उसका गुनाह यह था कि वह मुसलमान था। इसलिए उसे मार दिया गया।

    पुलिस ने एक मुस्लिम युवक की शिकायत पर एजाज के खिलाफ केस दर्ज किया। उस पर सलमान के समर्थकों, मुसलमानों व अन्य समुदायों के बीच घृणा, वैमनस्यता की भावना पैदा करने का आरोप लगाया गया। एडीसीपी के अनुसार एजाज ने इस कृत्य के लिए माफी मांगी है। कार्रवाई के दौरान एजाज मुलजिमों की तरह हाथ बांधकर खड़ा रहा।

    एजाज खान : फिल्मों से ज्यादा फसादों में स्टार

    • उम्र : 43 वर्ष

    • करियर : माडलिंग से शुरुआत। बिग बास-7 से चर्चा में आया। फिल्मों में छोटे-मोटे रोल।

    • विवाद : एजाज का ‘हाउस अरेस्ट’ शो उल्लू एप पर स्ट्रीम होता था, जिसमें महिलाओं से अश्लील सवाल पूछे जाते थे।

    • क्राइम से नाता : 2016 में आंध्र प्रदेश में गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर 2018 में आपत्तिजनक वीडियो पर साइबर सेल की कार्रवाई। 2020 में एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया।

