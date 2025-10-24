इंदौर में मालवा मिल पुल के बाद अब इंडस्ट्री हाउस के पास का पुल होगा चौड़ा, चार करोड़ आएगी लागत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मालवा मिल पुल चौड़ीकरण के बाद अब नगर निगम इंडस्ट्री हाउस के पास के पुल के चौड़ीकरण का काम करेगा। वर्तमान में यह पुल लगभग 30 फीट चौड़ा है। निगम ने इसे 100 फीट चौड़ा करने की योजना बनाई है। विशेष बात यह कि चौड़ीकरण का काम वर्तमान पुल को तोड़े बगैर किया जाएगा।

शुक्रवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने चौड़ीकरण को लेकर निरीक्षण किया। उन्होंने न्यू पलासिया स्थित ओम शांति भवन से अपना स्वीट्स तक जाने वाले रोड का अवलोकन भी किया।

निरीक्षण के दौरान महापौर को जानकारी दी गई कि ठेकेदार द्वारा सड़क का काम नहीं किया जा रहा है। इस पर महापौर ने नाराजगी जताई और काम नहीं कर रहे ठेकेदार की अमानत राशि जब्त कर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।