MY अस्पताल के बाद देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर भी चूहों का आतंक, यात्री को काटा, नहीं मिला रेबीज का इंजेक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वच्छता में आठ बार देश के नंबर वन शहर इंदौर की ‘व्यवस्था’ को इन दिनों चूहे गंभीर चुनौती दे रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल में दो नवजात को एनआइसीयू में चूहों द्वारा कुतरे जाने की जांच अभी चल ही रही है। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के साथ ही एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वे में टॉप-3 एयरपोर्ट में शामिल देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर मंगलवार को एक यात्री को चूहे ने काट लिया। बेंगलुरु जाने के लिए प्रस्थान कक्ष में इंतजार कर रहे यात्री के पेंट में चूहा घुस गया। बाद में पीड़ित यात्री ने विमानतल पर पर्याप्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं होने का आरोप भी लगाया और बेंगलुरू पहुंचकर अपना इलाज करवाया।

भोपाल निवासी अरुण मोदी अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु जाने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे थे। दोपहर 3.05 बजे की उड़ान के लिए वे टर्मिनल में लगाई गई रिक्लाइनर सीट पर आराम कर रहे थे। इसी दौरान चूहा उनकी पेंट में घुस गया। घबराए अरुण ने चूहे को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने घुटने के पीछे काट लिय। घटना से घबराए अरुण ने शोर मचाया तो प्रबंधन की टीम वहां पहुंची और यात्री को मेडिकल कक्ष में ले गई। डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन यहां रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला।

काकरोच और मच्छरों से परेशानी की शिकायत भी कर चुके हैं यात्री सफाई व्यवस्था के लिए तैनात एजेंसी को प्रतिमाह लाखों रुपये भुगतान किया जाता है। बीते दिनों यात्रियों द्वारा मच्छर और काकरोच के साथ ही गंदे वाशरूम को लेकर शिकायत की गई थी। बीते वर्ष एक यात्री ने इंटरनेट मीडिया पर एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर पोस्ट की थी। फूड काउंटर्स के पास चूहों को लेकर पहले भी शिकायत हो चुकी है। आपातकालीन सुविधा की खुली कलई एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा के अलावा मेडिकल की बेहतर सुविधा देने का दावा किया जाता रहा है। चूहा घुसने और यात्री को काटने जैसी घटना ने सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्री सुविधाओं के नाम पर बड़े-बड़े दावे करने वाला एयरपोर्ट प्रबंधन केवल मूल आपातकालीन मेडिकल सुविधा तक देने में नाकाम साबित हुआ है। इससे मेडिकल सुविधा की कलई खुल चुकी है।