मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले अब महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

सिंगर दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को शहर में होने वाले लाइव कॉन्सर्ट से पहले धमकियों का सिलसिला जारी है। गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली।

By Kuldeep BhawsarEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 07:43:42 PM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 07:43:42 PM (IST)
इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले अब महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले अब महापौर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी (फाइल फोटो)

HighLights

  1. दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले फिर बम की धमकी
  2. महापौर सचिवालय को तीसरा ई-मेल
  3. देवास के युवक की ID हैक कर भेजा गया था एक मैसेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सिंगर दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को शहर में होने वाले लाइव कांसर्ट से पहले धमकियों का सिलसिला जारी है। गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ई-मेल के जरिए मिली यह तीसरी धमकी है। इससे पहले भी महापौर कार्यालय और एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है।

धमकी भरा मेल मिलने की सूचना महापौर ने तुरंत पुलिस को दी। देर शाम बम निरोधक दस्ता महापौर सचिवालय पहुंचा और जांच शुरू की। करीब 45 मिनट चली जांच में सचिवालय में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। महापौर गुरुवार सुबह ही दिल्ली से लौटे हैं।


उन्होंने बताया कि अंग्रेजी में लिखे इस मेल में महापौर सचिवालय बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हमने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। शाम करीब छह बजे पांच सदस्यीय बम निरोधक दस्ता श्वान के साथ सचिवालय पहुंचा और जांच की।

शहर में कार्यक्रम होते रहना चाहिएहम देशप्रेमियों के समर्थन में हैं। शहर में कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इंदौर पुलिस सक्षम है और अपना काम कर रही है। पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।