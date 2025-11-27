मेरी खबरें
    AICTE ने 2026–27 के लिए नए टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने की प्रक्रिया शुरू की, सभी विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन अनिवार्य

    AICTE ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए नए तकनीकी संस्थान स्थापित करने और मौजूदा संस्थानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 28 नवंबर से पोर्टल पर आवेदन लिंक सक्रिय होगी। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में नए संस्थान खोलने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

    By Kapil Niley
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 07:28:59 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 07:30:02 PM (IST)
    अगले सत्र में नए तकनीकी संस्थाओं को मिलेगी मंजूरी। फाइल फोटो

    HighLights

    1. ODL और ऑनलाइन कार्यक्रमों पर भी नियम
    2. NSWS पोर्टल से ही आवेदन स्वीकार होंगे
    3. 2026–27 सत्र हेतु मुख्य तिथियां घोषित कीं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए नए तकनीकी संस्थान खोलने तथा पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिषद ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार 28 नवंबर से पोर्टल पर आवेदन लिंक सक्रिय कर दी जाएगी।

    AICTE का यह निर्णय देश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और संस्थानों को निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, डिजाइन और प्लानिंग सहित कई तकनीकी क्षेत्रों में नए संस्थान खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।


    परिषद ने स्पष्ट किया है कि केंद्र, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों को अपने सभी तकनीकी कार्यक्रमों के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। केवल कुछ कार्यक्रमों के लिए आंशिक स्वीकृति नहीं दी जाएगी। साथ ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए AICTE की मंजूरी अनिवार्य रहेगी, जो 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है।

    AICTE ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन मोड में संचालित मैनेजमेंट व कंप्यूटर एप्लीकेशन कार्यक्रमों के लिए भी आवेदन मांगे हैं। यह नियम स्टैंडअलोन संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों पर लागू होगा।

    नए कैंपस स्थापित करने वाले संस्थानों को आवेदन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) की वेबसाइट nsws.gov.in के माध्यम से ही करना होगा। आवेदन प्रक्रिया AICTE अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक 2024–25 से 2026–27 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी। अधिकारी संस्थानों को समय पर आवेदन करने की सलाह दे रहे हैं ताकि किसी देरी या अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।

    मुख्य तिथियां (बिना विलंब शुल्क)

    • नए संस्थान (सभी श्रेणियां): 28 नवंबर 2025-12 जनवरी 2026

    • मौजूदा संस्थान (अधिकांश श्रेणियां): 28 नवंबर 2025-20 दिसंबर 2025

    • मौजूदा BBA–BCA–BMS संस्थान: 18 दिसंबर 2025-12 जनवरी 2026

    • विलंब शुल्क के साथ आवेदन (सभी संस्थान): 13 जनवरी 2026-20 जनवरी 2026

