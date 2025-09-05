Air India की दिल्ली-इंदौर फ्लाइट के इंजन में आई खराबी, इंदौर एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एअर इंडिया की दिल्ली इंदौर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लैंडिंग से पहले पायलट को इंजन में तकनीकी खराबी नजर आई थी, जिसके बाद उसने एटीसी को इसकी जानकारी दी और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 161 यात्री सवार थे। फायर बिग्रेड और एंबुलेंस रनवे पर तैनान थे।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आईएक्स-1028 के पायलट को लैंडिंग से पहले इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिली। इसके बाद शुक्रवार सुबह सुरक्षा के तहत इंदौर एयरपोर्ट पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में कुल 161 यात्री सवार थे। एटीसी कंट्रोल से सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और सीआईएसएफ की टीमें तैनात कर दी गईं।