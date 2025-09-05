मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Air India की दिल्ली-इंदौर फ्लाइट के इंजन में आई खराबी, इंदौर एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग

    इंदौर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एअर इंडिया की दिल्ली-इंदौर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पायलट को इंजन में तकनीकी खराबी नजर आई थी, जिसके बाद उसने एटीसी को इसकी जानकारी दी और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 161 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं।

    By prem jat
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 12:05:00 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 12:06:27 PM (IST)
    Air India की दिल्ली-इंदौर फ्लाइट के इंजन में आई खराबी, इंदौर एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग
    एअर इंडिया की फ्लाइट की इंदौर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। फाइल फोटो

    HighLights

    1. पायलट को इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिली थी, जिसके बाद लैंडिंग कराई गई।
    2. एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और सीआईएसएफ की टीमें तैनात की गईं थीं।
    3. तकनीकी टीम विमान में खराबी की जांच कर रही है, इसके बाद विमान वापस दिल्ली जाएगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एअर इंडिया की दिल्ली इंदौर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लैंडिंग से पहले पायलट को इंजन में तकनीकी खराबी नजर आई थी, जिसके बाद उसने एटीसी को इसकी जानकारी दी और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 161 यात्री सवार थे। फायर बिग्रेड और एंबुलेंस रनवे पर तैनान थे।

    जानकारी के मुताबिक दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आईएक्स-1028 के पायलट को लैंडिंग से पहले इंजन में तकनीकी खराबी की सूचना मिली। इसके बाद शुक्रवार सुबह सुरक्षा के तहत इंदौर एयरपोर्ट पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में कुल 161 यात्री सवार थे। एटीसी कंट्रोल से सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और सीआईएसएफ की टीमें तैनात कर दी गईं।

    विमान सुबह 9:54 बजे सुरक्षित उतर गया। फिलहाल तकनीकी टीम विमान में खराबी की जांच कर रही है। इसके बाद विमान वापस दिल्ली जाएगा। जानकारी के मुताबिक यहीं फ्लाइट इंदौर से यात्रियों को लेकर वापस जाती है। इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से अभी फ्लाइट एयरपोर्ट पर ही खड़ी है। वापसी की उड़ान संख्या आईएक्स 1029 जो सुबह 10.05 बजे इंदौर से दिल्ली जाती है, इसे कैंसल किया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.