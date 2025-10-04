मेरी खबरें
    इंदौर से गोवा जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का 26 अक्टूबर से बदलेगा समय

    इंदौर से गोवा जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का समय 26 अक्टूबर से बदलेगा। अब यह उड़ान इंदौर से सुबह 10.50 बजे रवाना होकर दोपहर 12.35 बजे गोवा पहुंचेगी। वापसी में गोवा से दोपहर 1.15 बजे रवाना होकर दोपहर 2.55 बजे इंदौर पहुंचेगी। पहले यह उड़ान मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जाती थी, अब डाबोलिम एयरपोर्ट जाएगी।

    By prem jat
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 11:54:13 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 12:32:36 PM (IST)
    इंदौर एयरपोर्ट से गोवा की फ्लाइट का शेड्यूल हो रहा चेंज। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. अब यह उड़ान मौजूदा समय से दो घंटे पहले रवाना होगी।
    2. यात्रियों को मध्य गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पर उतारेगी।
    3. इंडिगो की एक नियमित और एक साप्ताहिक फ्लाइट जाती है गोवा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर से प्रतिदिन गोवा जाने वाली उड़ान का समय 26 अक्टूबर से बदल जाएगा। अब यह उड़ान इंदौर से गोवा जाकर फिर इंदौर आएगी। पहले गोवा से इंदौर आकर फिर गोवा जाती थी। अब इंदौर से यह उड़ान मौजूदा समय से दो घंटे पहले गोवा के लिए रवाना होगी।

    अभी तक यह उड़ान उत्तर गोवा के मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों को ले जाती थी, लेकिन 26 अक्टूबर से यह मध्य गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट जाएगी। वर्तमान में इंडिगो की एक नियमित और एक साप्ताहिक उड़ान डाबोलिम एयरपोर्ट जाती है।

    26 अक्टूबर से रहेगा यह समय

    • इंदौर से सुबह 10.50 बजे रवाना होगी और दोपहर 12.35 बजे गोवा पहुंचेगी।

    • गोवा से दोपहर 1.15 बजे रवाना होकर दोपहर 2.55 बजे इंदौर पहुंचेगी।

    उड़ान का है यह समय

    • गोवा से सुबह 10.15 बजे रवाना होकर 11.50 बजे इंदौर आती है।

    • इंदौर से दोपहर 12.20 बजे रवाना होकर 1.55 बजे गोवा पहुंचती है।

    इधर... अवैध रूप से यात्रा कर रहे 152 छात्रों से वसूले 1.17 लाख रुपये

    पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के लिए रियायती टिकट उपलब्ध कराए हैं। छात्रों को रियायती प्रमाण-पत्र के आधार पर किराए में छूट दी जाती है। इंदौर-दौंड एक्सप्रेस में दो अक्टूबर को 152 छात्र बिना वैध रियायती प्रमाण-पत्र के यात्रा करते हुए पकड़े गए। नियमों के अनुसार इन छात्रों से एक लाख 17 हजार 40 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

    रतलाम मंडल को मिली सूचना के आधार पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हिना केवलारामानी के निर्देशन में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। इस टीम में मंडल वाणिज्य प्रबंधक राजेश मथुरिया, सहायक वाणिज्य प्रबंधक राजेश तन्ना, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक मिक्की सक्सेना, वाणिज्य अधीक्षक अख्तर और अमित मसीह सहित 10 सदस्य शामिल थे। रतलाम स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के बाद टीम ने सभी कोचों की जांच की।

    जांच के दौरान टूर आर्गनाइजर से रियायत पत्र एवं वैध यात्रा प्रमाण मांगा गया, जिसे वह प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में आर्गनाइजर ने स्वीकार किया कि टिकट एक एजेंट के माध्यम से तैयार करवाए गए थे। उनका बयान भी टीम ने दर्ज किया। एजेंट के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रकरण रेलवे सुरक्षा बल व जीआरपी को भेजा जाएगा।

