विंटर सीजन से एअर इंडिया इंदौर से दिल्ली और मुंबई के लिए शुरू करेगी फ्लाइट्स, यहां देखिए शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। एअर इंडिया 26 अक्टूबर से इंदौर से दिल्ली और मुंबई के लिए एक-एक नई उड़ान शुरू करने जा रही है। कंपनी ने इसका ऐलान करते हुए बुकिंग भी शुरू कर दी है। नई उड़ानें शुरू होने से यात्रियों को यात्रा के अधिक विकल्प मिलेंगे और एयर कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।

एअर इंडिया की नई उड़ान शुरू होने से इंदौर से रोजाना दिल्ली के लिए 4 और मुंबई के लिए 2 उड़ान हो जाएगी। नई उड़ानें शुरू होने के यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले विंटर सीजन में इसके साथ ही, जोधपुर, उदयपुर, जम्मू, नासिक की उड़ान शुरू होगी। यह उड़ाने इंडिगो कंपनी शुरू कर रही है।