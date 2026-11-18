प्रेम जाट, नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर हवाई यातायात की रफ्तार इस वर्ष सुस्त रही है। जनवरी से अक्टूबर 2026 तक बीते वर्ष की समान अवधि के मुकाबले करीब 1.54 लाख यात्रियों की संख्या कम रही। उड़ानों की संख्या में भी दो हजार से अधिक की कमी दर्ज की गई है।

इस वर्ष दस माह में 34 लाख 69 हजार 866 यात्रियों ने हवाई सफर किया, जबकि 2025 में दस माह में 36 लाख 24 हजार 348 यात्री एयरपोर्ट से आवाजाही कर चुके थे। यानी यात्रियों की संख्या में 4.26 प्रतिशत की गिरावट आई है।

उड़ानों में 7.59 प्रतिशत की कमी दर्ज इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक 24941 उड़ानों का संचालन हुआ, जबकि 2025 में इसी अवधि में 26988 उडा़नें संचालित हुई थीं। उड़ानों में 7.59 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन आफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन का कहना है कि बीते वर्ष की अपेक्षा यात्री संख्या में गिरावट का बड़ा कारण सीधी उडा़नों में कमी है। बीते वर्ष औसतन 95 उड़ाने संचालित हुई, जबकि इस वर्ष औसतन 82 उडा़नें ही प्रतिदिन संचालित हो रही है। वर्ष के अंतिम दो माह नवंबर और दिसंबर में पर्यटन एवं छुट्टियों के कारण यात्री संख्या बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन पिछले वर्ष के रिकार्ड 44 लाख 15 हजार 818 यात्रियों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है।