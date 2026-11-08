इंदौर के साथ उसका जोड़ीदार देपालपुर भी होगा सम्मानित, स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश के नौ शहर होंगे पुरस्कृत

उदय पताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर : स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार 11 नवंबर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 57 पुरस्कारो में इंदौर सहित प्रदेश के नौ निकायों को पुरस्कार मिलेगा। इनमें इंदौर के अलावा बुधनी, देपालपुर, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन के नगरीय निकाय शामिल हैं।
इस बार सर्वेक्षण में स्वच्छ जोड़ी केटेगरी में इंदौर नगर निगम के साथ देपालपुर नगर परिषद का भी सम्मान होगा। 11 नवंबर को दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में इंदौर के साथ देपालपुर नगरीय निकाय के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।
गौरतलब है कि पिछली बार जहां देपालपुर को 1710 वीं रैंक मिली थी। वहीं इस बार देपालपुर 20 हजार आबादी वाले शहरों में पहले स्थान भी आया है। इंदौर नगर निगम ने इस बार देपालपुर की स्वच्छता को बेहतर बनाने में सहयोग दिया। यही वजह है कि देपालपुर स्वच्छता बेहतर हुई और रैकिंग भी बढ़ी। इसी वजह से इंदौर के साथ देपालपुर का भी सम्मान होगा।
मौजूदा स्थिति
25 हजार की आबादी, 3200 घर
बुधनी, देपालपुर, देवास, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर और उज्जैन
पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में 12500 अंकों पर शहरों के बीच मुकाबला हुआ था। इस बार सर्वेक्षण में हुई देरी के कारण गारबेज फ्री सिटी (1000 अंक), वाटर प्लस (1000 अंक) के सर्वे देश के किसी भी शहर में नहीं हुए। इस वजह से इस बार 10,500 अंकों पर स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल शहरों के बीच मुकाबला होगा।
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