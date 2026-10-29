इंदौर के कनाडिया SDM कार्यालय में पटाखा व्यापारियों के बीच हुई मारपीट, एक महीने से बंद हैं CCTV कैमरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाडिया एसडीएम कार्यालय में गुरुवार को पटाखा दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया से पहले व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मारपीट हुई और कार्यालय परिसर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। घटना के दौरान हथियार निकले। पुलिस के पहुंचने से पहले ही विवाद में शामिल व्यापारी वहां से चले गए। फिलहाल मामले में पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया है।

शुक्रवार को पटाखा दुकानों का आवंटन किया जाना है। इससे पहले आवेदन प्रक्रिया के दौरान दुकान हासिल करने को लेकर कुछ व्यापारी आमने-सामने आ गए। कनाडिया तहसील कार्यालय में हंगामा होता रहा। प्रशासनिक कार्यालय में मारपीट की घटना सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं।