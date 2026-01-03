मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अमृत 2.0 प्रोजेक्ट में इंदौर में 550 किलोमीटर की पुरानी पेयजल लाइन बदलने का इंतजार

    इंदौर शहर में नर्मदा पेयजल की पुरानी सीमेंट की लाइनें स्थापित हैं। इन लाइनों में क्रैक या लीकेज होने पर पेयजल में मिट्टी मिल जाती है। इसके अलावा, यदि ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 08:55:49 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 09:14:56 AM (IST)
    अमृत 2.0 प्रोजेक्ट में इंदौर में 550 किलोमीटर की पुरानी पेयजल लाइन बदलने का इंतजार
    इंदौर नगर निगम की फाइल फोटो

    HighLights

    1. नई नर्मदा पाइप लाइन और 40 नई पानी की टंकियों का निर्माण शामिल
    2. निगम ने प्रोजेक्ट के तहत चार पैकेज में कार्य करने की योजना बनाई
    3. इसमें शहर की पुरानी पाइप लाइनों का भी बदलाव किया जाएगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में वर्षों पुरानी नर्मदा पेयजल लाइन जर्जर हो चुकी है। इस कारण लीकेज के चलते सीवरेज और दूषित पानी पेयजल में मिल रहा है। यह स्थिति शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गई है। नगर निगम ने 550 किलोमीटर पुरानी पेयजल लाइन को चिह्नित किया है, जिन्हें बदलने की योजना अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है।

    हालांकि, अभी तक इस कार्य के लिए कोई एजेंसी निर्धारित नहीं की गई है। एजेंसी के चयन के बाद पाइप लाइनों के बदलाव में समय लगेगा, जिससे शहरवासियों को अगले एक से दो वर्षों तक दूषित पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा।


    शहर में नर्मदा पेयजल की पुरानी सीमेंट की लाइनें स्थापित हैं। इन लाइनों में क्रैक या लीकेज होने पर पेयजल में मिट्टी मिल जाती है। इसके अलावा, यदि आसपास का ड्रेनेज चैंबर भर जाए तो उसका पानी भी रिसाव के माध्यम से नर्मदा पेयजल लाइन में मिल जाता है।

    पहले चरण का कार्य शुरू

    अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के तहत शहर में कुल दो हजार करोड़ रुपये के कार्य किए जाने हैं। इसमें 1400 किलोमीटर की नई नर्मदा पाइप लाइन और 40 नई पानी की टंकियों का निर्माण शामिल है। साथ ही, 550 किलोमीटर पुरानी पाइप लाइनों का भी बदलाव किया जाएगा। नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट के तहत चार पैकेज में कार्य करने की योजना बनाई है। पहले पैकेज के लिए कोलकाता की एसपीएमएल कंपनी को दो महीने पहले जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    यह कंपनी जलूद में 1650 एमएलडी का इंटेक वेल और 400 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएगी। इसके लिए कंपनी ने सर्वेक्षण कार्य भी शुरू कर दिया है। पाइप लाइन और टंकी निर्माण के तीन पैकेज के लिए टेंडर जारी किए गए हैं, लेकिन एजेंसी का चयन अभी बाकी है। उल्लेखनीय है कि इंदौर में वर्ष 2018 में अमृत-1 प्रोजेक्ट के तहत 600 करोड़ रुपये की लागत से 27 पानी टंकियों का निर्माण किया गया था और पेयजल वितरण लाइनें डाली गई थीं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.