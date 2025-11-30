बाढ़ के खतरों से पहले ही सचेत करेगा एप्लीकेशन, IIT इंदौर के सिविल डिपार्टमेंट ने बनाया App

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर के शोधकर्ताओं ने शहरी बाढ़ जोखिम निगरानी एप्लीकेशन तैयार किया है, जो भारतीय स्मार्ट शहरों में बढ़ते बाढ़ खतरे का पहले से आकलन कर सकेगा। इस एप्लीकेशन को सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. मनीष कुमार गोयल और शोधकर्ता विजय जैन की टीम ने विकसित किया है।

यह वर्ष 1980 से अब तक के सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके बताता है कि शहरों में बाढ़ का खतरा समय के साथ कैसे बदल रहा है। शहरों का तेजी से विस्तार, जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ एक गंभीर चुनौती बन चुकी है।