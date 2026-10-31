इंदौर में 19 घंटे की मशक्कत के बाद पाइप में फंसे घायल तेंदुए का किया रेस्क्यू, सिर में गंभीर चोट की करेंगे सर्जरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : उमरिया खुर्द में मिले घायल तेंदुए को शुक्रवार को 19 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। तीन फीट चौड़े पानी निकासी पाइप में फंसा तेंदुआ सिर में गंभीर चोट और कमजोरी के कारण एक जगह से हिल नहीं रहा था। चेहरे पर भी घाव थे। वन अधिकारियों ने मुख्यालय में वाइल्ड लाइफ वार्डन से चर्चा के बाद उसे सर्जरी के लिए वन विहार भेज दिया।

बीते सप्ताह उमरिया खुर्द में एक किसान के घर में तेंदुए के घुसने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद इंदौर वनमंडल की रेस्क्यू और इंदौर रेंज की टीम ने तलाश शुरू की। दो दिन बाद इलाके में पिंजरे लगाए गए। गुरुवार शाम ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ पास के पानी निकासी पाइप में है।