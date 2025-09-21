Indore चूहा कांड में मासूमों की मौत पर भड़का गुस्सा, जयस संगठन ने MY अस्पताल का किया घेराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमवाय अस्पताल में चूहे द्वारा नवजातों को कुतरने के मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जयस संगठन ने रविवार को एमवाय अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में वे धार जिले के ग्राम रूपापाड़ा के रहने वाले दंपत्ति देवाराम व मंजू भी शामिल हुए। इनके नवजात बच्ची की एमवायएच के एनआइसीयू में चूहे ने कुतरा था। उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। दोपहर 12 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। प्रदर्शन में हाथों में चूहे द्वारा कुतरी नवजात की उंगलियों की फोटो वाली तख्तियां लेकर पहुंचे।

सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता को अस्पताल प्रशासन, कलेक्टर कार्यालय से एसडीएस, तहसीलदार आदि समझाइश देने पहुंचे, लेकिन वह मांग पर अड़े रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा ने बताया कि एमवाय में चूहे द्वारा नवजातों को कुतरने से उनकी मौत हो गई है। नवजात की मौत गंभीर बीमारी के कारण नहीं हुई है। इस मामले में गेर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। आदिवासी परिवार और मुस्लिम परिवार की बच्चियां है, शायद इसलिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है।