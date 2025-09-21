मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore चूहा कांड में मासूमों की मौत पर भड़का गुस्सा, जयस संगठन ने MY अस्पताल का किया घेराव

    MP News: प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता को अस्पताल प्रशासन, कलेक्टर कार्यालय से एसडीएस, तहसीलदार आदि समझाइश देने पहुंचे, लेकिन वह मांग पर अड़े रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा ने बताया कि एमवाय में चूहे द्वारा नवजातों को कुतरने से उनकी मौत हो गई है। नवजात की मौत गंभीर बीमारी के कारण नहीं हुई है।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 09:51:44 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 09:51:44 PM (IST)
    Indore चूहा कांड में मासूमों की मौत पर भड़का गुस्सा, जयस संगठन ने MY अस्पताल का किया घेराव
    अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करते हुए।

    HighLights

    1. चूहाकांड में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर MYH में प्रदर्शन
    2. जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जयस संगठन का प्रदर्शन
    3. चूहे द्वारा कुतरी नवजात की उंगलियों की फोटो वाली तख्तियां लेकर पहुंचे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमवाय अस्पताल में चूहे द्वारा नवजातों को कुतरने के मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जयस संगठन ने रविवार को एमवाय अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में वे धार जिले के ग्राम रूपापाड़ा के रहने वाले दंपत्ति देवाराम व मंजू भी शामिल हुए। इनके नवजात बच्ची की एमवायएच के एनआइसीयू में चूहे ने कुतरा था। उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। दोपहर 12 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। प्रदर्शन में हाथों में चूहे द्वारा कुतरी नवजात की उंगलियों की फोटो वाली तख्तियां लेकर पहुंचे।

    सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता

    प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता को अस्पताल प्रशासन, कलेक्टर कार्यालय से एसडीएस, तहसीलदार आदि समझाइश देने पहुंचे, लेकिन वह मांग पर अड़े रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा ने बताया कि एमवाय में चूहे द्वारा नवजातों को कुतरने से उनकी मौत हो गई है। नवजात की मौत गंभीर बीमारी के कारण नहीं हुई है। इस मामले में गेर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। आदिवासी परिवार और मुस्लिम परिवार की बच्चियां है, शायद इसलिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है।

    यह भी पढ़ें- MP ओबीसी आरक्षण पर जल्द आने वाला है फैसला, 24 सितंबर से SC में होगी नियमित सुनवाई

    इलाज नहीं मिलने के कारण बच्ची की हुई थी मौत

    साथ ही कहा कि 19 सितंबर को भी देवास जिले से एक बेटी को लेकर परिवार इलाज के लिए यहां आया था, लेकिन बेड नहीं होना बताकर उन्हें वापस भेज दिया। एंबुलेंस निशुल्क होने के बाद भी राशि ली गई। इलाज नहीं मिलने के कारण बच्ची की मौत हो गई। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता रवि चौधरी, करणी सेना परिवार जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिंह सिसोदिया, पवन डावर आदि मौजूद रहे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.