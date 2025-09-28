नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रावजी बाजार क्षेत्र में शनिवार रात ड्रम से भरे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और वहां खड़े वाहनों को टक्कर मार दी। गरबा खेलने जा रही दो युवतियां भी ट्रक की चपेट में आ गईं। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि ट्रक भारी वाहन नहीं है। पुलिस ने नो एंट्री से भी इनकार कर दिया है।

घटना रात करीब 8.30 बजे लोहा मंडी ब्रिज की है। ट्रक क्रमांक एमपी 09जीबी 6446 लोहा मंडी से चंदन नगर की तरफ जा रहा था। ब्रिज पर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और कार, लोडिंग वाहन और स्कूटर की चपेट में ले लिया। टक्कर लगने से स्कूटर सवार शर्मिला निवासी भीमा नगर और मोनिका सोलंकी निवासी मालवीय नगर घायल हो गईं। दोनों लालबाग स्थित गरबा खेलने जा रही थीं।

गियर बदलकर ट्रक रोकने का प्रयास एडिशनल डीसीपी जोन-4 दीशेष अग्रवाल के अनुसार ट्रक के ब्रेक फेल हुए थे। चालक ने पहले गियर बदलकर ट्रक रोकने का प्रयास किया था। आखिर में वह बचाते हुए लोडिंग वाहन से टकरा गया। चालक ने बताया वह 12 से तीन के बीच में लोहामंडी में आ गया था। दिनभर ट्रक खड़ा हुआ था। रात को वह चंदननगर में ड्रम खाली करने जा रहा था। डीसीपी जोन-4 आनंद कलादगी के अनुसार ट्रक का रजिस्ट्रेशन हल्का व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में है। इसको भारी वाहन की श्रेणी में नहीं लिया गया है। पुलिस इस घटना में वाहन स्वामी को भी आरोपित बनाएगी। वाहन का फिटनेस जांचा जाएगा।