    इंदौर में एक और हादसा, लोहा मंडी ब्रिज पर फेल हुआ ट्रक का ब्रेक; चार गाड़‍ियों को मारी टक्कर

    इंदौर के लोहा मंडी ब्रिज पर शनिवार रात ट्रक के ब्रेक फेल होने से एक बड़ा हादसा हुआ। ट्रक ने चार वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में गरबा खेलने जा रही दो युवतियां भी घायल हो गईं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि ट्रक भारी वाहन नहीं है। पुलिस ने नो एंट्री से भी इनकार कर दिया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 10:39:38 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 10:45:52 AM (IST)
    लोहा मंडी ब्रिज पर ब्रेक फेल होने के बाद ट्रक ने अन्य वाहनों को टक्कर मार दी।

    1. इंदौर शहर के रावजी बाजार इलाके में फिर बड़ा हादसा।
    2. ट्रक का ब्रेक हुआ फेल, दो युवतियां आई इसकी चपेट में।
    3. पुलिस ट्रक के मालिक को भी बनाएगी इसमें आरोपी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रावजी बाजार क्षेत्र में शनिवार रात ड्रम से भरे ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और वहां खड़े वाहनों को टक्कर मार दी। गरबा खेलने जा रही दो युवतियां भी ट्रक की चपेट में आ गईं। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि ट्रक भारी वाहन नहीं है। पुलिस ने नो एंट्री से भी इनकार कर दिया है।

    घटना रात करीब 8.30 बजे लोहा मंडी ब्रिज की है। ट्रक क्रमांक एमपी 09जीबी 6446 लोहा मंडी से चंदन नगर की तरफ जा रहा था। ब्रिज पर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और कार, लोडिंग वाहन और स्कूटर की चपेट में ले लिया। टक्कर लगने से स्कूटर सवार शर्मिला निवासी भीमा नगर और मोनिका सोलंकी निवासी मालवीय नगर घायल हो गईं। दोनों लालबाग स्थित गरबा खेलने जा रही थीं।

    गियर बदलकर ट्रक रोकने का प्रयास

    एडिशनल डीसीपी जोन-4 दीशेष अग्रवाल के अनुसार ट्रक के ब्रेक फेल हुए थे। चालक ने पहले गियर बदलकर ट्रक रोकने का प्रयास किया था। आखिर में वह बचाते हुए लोडिंग वाहन से टकरा गया। चालक ने बताया वह 12 से तीन के बीच में लोहामंडी में आ गया था। दिनभर ट्रक खड़ा हुआ था।

    रात को वह चंदननगर में ड्रम खाली करने जा रहा था। डीसीपी जोन-4 आनंद कलादगी के अनुसार ट्रक का रजिस्ट्रेशन हल्का व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में है। इसको भारी वाहन की श्रेणी में नहीं लिया गया है। पुलिस इस घटना में वाहन स्वामी को भी आरोपित बनाएगी। वाहन का फिटनेस जांचा जाएगा।

    इधर... लोहे से भरा ट्रक पलटा, ब्रिज पर गड्ढे में अटका था पहिया

    तेजाजी नगर थाने के सामने लोहे से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलट कर ब्रिज पर लगी रेलिंग में अटक गया और चालक कूद गया। हादसा ब्रिज पर बने गड्ढे के कारण होना बताया गया है। तेजाजी नगर टीआइ देवेंद्र मरकाम के अनुसार घटना करीब नौ बजे की है। चालक भोमसिंह पीथमपुर से लोहे के एंगर भरकर रवाना हुआ था। वह गाडरवाड़ा (जबलपुर) जा रहा था। ट्रक में करीब 40 टन वजनी लोहा भरा हुआ था।

    ब्रिज पर वर्षा के कारण गेप हो गया है। ट्रक का इंजिन वाला आगे का हिस्सा तो निकल गया, लेकिन पीछे का भाग अटक गया। गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और अचानक पलटी खा गया। गनीमत रही कि ट्रक रैलिंग में अटक गया और बड़ी घटना टल गई।

