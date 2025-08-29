अनवर कादरी ने ऐसे ही सरेंडर नहीं किया... पत्नी की ज्वेलरी बेच भागा नेपाल, दर-दर की खाई ठोकरें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लव जिहाद के आरोपित अल्ताफ और साहिल की आर्थिक मदद करने का आरोपित अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत दर-दर की ठोंकरे खा रहा था। फरारी के लिए उसको पत्नी की ज्वेलरी बेचना पड़ी। सोने के कंगन बेचकर गोरखपुर से नेपाल भागा और इंटरनेशनल सिमकार्ड से इंटरनेट कॉलिंग करने लगा। उसने पुलिस के खिलाफ याचिका की तैयारी की पर बेटी गिरफ्तार हो गई।

पत्नी की ज्वेलरी बेचकर नेपाल भागा भिस्ती मोहल्ला (सदर बाजार) निवासी अनवर पुत्र असलम कादरी ने पुलिस को खुब छकाया। इनाम की घोषणा होते ही सरेंडर का मन बनाया लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बयान आ गया। एनकाउंटर और तोड़फोड़ के डर से अनवर गोरखपुर आ गया। यहां तक उसकी दूसरी पत्नी फरहाना भी साथ थी। शुरुआत में तो उसने एक खाते से रुपये निकाल कर काम चलाया लेकिन फ्रीज होने पर रुपयों का संकट गहराने लगा। उसने फरहाना के कंगन बेचे और बस से नेपाल चला गया।