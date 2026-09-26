उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण की जद में आई शाही मस्जिद का मामला फिर पहुंचा एमपी हाईकोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सिंहस्थ-2028 के लिए प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही सौ साल पुरानी उज्जैन की शाही मस्जिद को लेकर आए एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए युगलपीठ के समक्ष अपील दायर हुई है। मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। उज्जैन के गोपाल मंदिर क्षेत्र में सडक़ चौड़ीकरण किया जा रहा है।

उज्जैन नगर निगम सडक़ चौड़ीकरण की जद में आ रहे निर्माण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने को लेकर भी कार्रवाई होना है। मस्जिद प्रबंधन और अन्य पक्षों ने इसका विरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि मस्जिद 100 वर्ष से अधिक पुरानी है और उसके संबंध में ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध हैं।