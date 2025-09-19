MP College Admission: नए कॉलेज कोर्स शुरू करने के लिए 20 सितंबर तक करें आवेदन, शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को और व्यवस्थित व पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब नए निजी महाविद्यालय खोलने, नए संकाय या विषय शुरू करने और पुराने पाठ्यक्रमों को जारी रखने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है।

उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन निकाली है। इसके तहत कॉलेजों को आवेदन करने के लिए 20 सितंबर तक का समय दिया है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नए कॉलेज, संकाय, विषय या सिलेबस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही पहले से चल रहे पाठ्यक्रमों की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी समय पर आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है।

संस्थानों को तुरंत शुल्क जमा भी जमा करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। नियमों और मानकों पर खरे उतरने वाले संस्थानों को ही अनुमति यानी एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जारी किया जाएगा। इस तरह अब पूरा तंत्र पारदर्शी होगा और हर संस्थान को अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा मिलेगी।

उच्च शिक्षा विभाग ने यह भी बताया कि जो संस्थान समय पर आवेदन नहीं करेंगे। उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी। इसीलिए विभाग ने सभी निजी महाविद्यालय संचालकों को 20 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया है। विभाग का मानना है कि समय पर आवेदन करने वाले संस्थानों को लाभ मिलेगा और छात्र-छात्राओं को नए पाठ्यक्रमों का विकल्प उपलब्ध होगा।