इंदौर में अवैध बांग्लादेशियों पर सेना की खुफिया एजेंसी भी हुई सतर्क, इंदौर एसआईटी से मांगी जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। छद्म नाम से भारत में बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों की आर्मी इंटेलिजेंस ने भी जांच शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस ने एसआईटी अफसरों से संपर्क कर जानकारी मांगी है। एसआईटी ने इंदौर में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पता लगाया था। जांच में खुलासा हुआ था कि वर्षों पूर्व घुसपैठ कर भारत आए इन बांग्लादेशियों ने न केवल भारत की नागरिकता हासिल कर ली, आधार और वोटर कार्ड बनवा लिए, बल्कि एक आरोपी तो सेना में भी शामिल हो गया।

पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के पुलिस आयुक्त और आईजी को इस संबंध में पत्र लिखा है। डीसीपी(आसूचना) डॉ. हंसराज सिंह ने 23 जुलाई को पांच सदस्यीय एसआईटी का गठन कर एसीपी जगदीश पाटिल को फ्लाइट से पश्चिम बंगाल भेजा था। पुलिस मुख्यालय ने 58 संदेही लोगों की सूची सौंपी थी। जांच में सौरभ दास के बारे में पता चला कि उसका कनेक्शन बांग्लादेश से है। उसके पिता घुसपैठ कर भारत आए थे।