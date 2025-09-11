मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 12:20:31 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 12:24:23 PM (IST)
    जैन मुनियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी अरविंद जैन गिरफ्तार, घुटनों के बल बैठकर समाज से मांगी माफी
    आरोपी अरविंद जैन गिरफ्तार

    HighLights

    1. अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार।
    2. सोशल मीडिया पर आरोपी ने मांगी माफी।
    3. मानसिक स्थिति खराब होने की बात कही

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के तिलक नगर पुलिस ने जैन मुनियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अरविंद जैन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 दिन तक लगातार प्रयास किए और तकनीकी सहायता के साथ मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।

    मोबाइल बरामद, आरोपी को भेजा गया जेल

    पुलिस ने बताया कि घटना में उपयोग किया गया मोबाइल बरामद कर लिया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तारी के समय अरविंद जैन के एड़ी और घुटनों में पुरानी चोट थी, जिसका इलाज MYH अस्पताल में कराया गया।

    मानसिक स्थिति खराब होने की बात कही

    पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाने के कारण उसने यह कृत्य किया। वह अक्सर अपने परिजनों से भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। बयान में उसने कहा कि इस घटना के बाद से ही वह लगातार पश्चाताप कर रहा है।

    सोशल मीडिया पर मांगी माफी, आईडी डिलीट

    गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने वीडियो जारी कर संपूर्ण जैन समाज से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी थी। उसके परिजनों ने भी समाज से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की थी। आरोपी ने फेसबुक आईडी भी डिलीट कर दी है और सभी नागरिकों से अपनी गलती को माफ करने की अपील की है।

