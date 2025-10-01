इंदौर में पाक झंडे वाले गुब्बारे बिकने पर बवाल, एटीएस ने की व्यापारियों से पूछताछ, चाइना से है कनेक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राजस्थान के झालावाड़ में जब्त पाक झंडे वाले गुब्बारों के तार इंदौर से जुड़े है। राजस्थान पुलिस और आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) की संयुक्त टीम छानबीन में जुटी है। सियागंज के दो व्यापारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने में पूछताछ की जा रही है। जब्त गुब्बारे चाइना के होना बताए गए हैं। कोतवाली टीआई रविंद्र पाराशर के अनुसार उन्हेल झालावाड़ (राजस्थान) से एसआई अमरनाथसिंह एटीएस के साथ पहुचे हैं।

टीम ने बताया दो दिन पूर्व गांव में ऐसे गुब्बारे जब्त हुए हैं, जिन पर हरे रंग से उर्दू में 14 अगस्त जश्न ए आजादी लिखा हुआ है। उस पर पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है। जांच में पता चला बच्चों ने गुब्बारे स्थानीय दुकानदार प्रहलाद पुत्र रमेशचंद्र राठौर से खरीदा था। प्रहलाद बिस्कुट की ब्रिक्री बढ़ाने के लिए पैकेट के साथ गुब्बारे चिपका कर बेच रहा था। उसने पूछताछ में आलोट (रतलाम) से दिलीप गोवर्धन पोरवाल निवासी उत्तम कालोनी का नाम बताया। दिलीप थोक व्यापारी है।