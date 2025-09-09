Indore तेज आवाज में गाने बजाने पर युवक की हत्या की कोशिश, चार युवकों ने हमला कर घोंपा चाकू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इमारत में रहने वाले युवकों में गाने बजाने की बात पर विवाद हो गया। चार युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपितों ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। घटना भंवरकुआं थाना अंतर्गत गणेश नगर स्थित शिवालय रेसीडेंसी की है। देवेंद्र पुत्र रायसिंह मेवाड़ा निवासी काला पीपल ने आरोपित आकाश सिंह, हंस सिंह, शेलेंद्र सिंह ठाकुर और राज ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है।
देवेंद्र सिंह एचडीएफसी बैंक में नौकरी करता है। वह रात करीब साढ़े 11 बजे अनिकेत मेवाड़ा, देवेंद्र पाटीदार, दुर्गेश पाटीदार और दीपक पाटीदार के साथ रूम में गाने सुन रहा था। इसी इमारत में रहने वाला आकाश सिंह ने गाने बंद करने की चेतावनी दी। दोनों पक्षों में विवाद हो गया और आकाश ने अनिकेत पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपित आकाश ठाकुर और हंस ठाकुर ने अनिकेत के साथी देवेंद्र पाटीदार की भी पिटाई कर दी।
उधर पुलिस ने इस मामले में ऋतिक दांगी निवासी रोशन पिपराई कुरवाई विदिशा की शिकायत पर देवेंद्र मेवाड़ा, अनिकेत मेवाड़ा, देवेंद्र पाटीदार, प्रदीप पाटीदार, कुलदीप पाटीदार, दुर्गेश पाटीदार, दीपक पाटीदार और मोहित सिंह धार्वे के खिलाफ केस दर्ज किया है। ऋतिक भी इसी इमारत में भाई आकाश दांगी और उसकी गर्लफ्रेंड नीलम के साथ रहता है। उसका आरोप है कि नीलम ने तेज आवाज में गाने बजाने का विरोध किया था। आरोपितों ने एकमत होकर हमला कर दिया। इसमें अंश, शैलेंद्र, नीलम आदि के साथ मारपीट कर दी।
पुलिस ने इस मामले में शिवालय रेसीडेंसी के होस्टल संचालक रविंद्र पंचोरे को भी आरोपित बनाया है। पुलिस के मुताबिक मूलत: जसवाड़ी खंडवा निवासी रविंद्र होस्टल संचालित कर रहा था। उसने इमारत में रहने वालों की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी।