Indore तेज आवाज में गाने बजाने पर युवक की हत्या की कोशिश, चार युवकों ने हमला कर घोंपा चाकू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इमारत में रहने वाले युवकों में गाने बजाने की बात पर विवाद हो गया। चार युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपितों ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। घटना भंवरकुआं थाना अंतर्गत गणेश नगर स्थित शिवालय रेसीडेंसी की है। देवेंद्र पुत्र रायसिंह मेवाड़ा निवासी काला पीपल ने आरोपित आकाश सिंह, हंस सिंह, शेलेंद्र सिंह ठाकुर और राज ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है।

तेज आवाज में गाने को लेकर विवाद देवेंद्र सिंह एचडीएफसी बैंक में नौकरी करता है। वह रात करीब साढ़े 11 बजे अनिकेत मेवाड़ा, देवेंद्र पाटीदार, दुर्गेश पाटीदार और दीपक पाटीदार के साथ रूम में गाने सुन रहा था। इसी इमारत में रहने वाला आकाश सिंह ने गाने बंद करने की चेतावनी दी। दोनों पक्षों में विवाद हो गया और आकाश ने अनिकेत पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपित आकाश ठाकुर और हंस ठाकुर ने अनिकेत के साथी देवेंद्र पाटीदार की भी पिटाई कर दी।