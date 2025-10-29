इंदौर में छेड़छाड़ के मामले में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की वीसी से होगी पेशी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में पुलिस ने लगभग जांच पूरी कर ली है। वह जल्द ही चालान पेश करेगी। कोर्ट के सामने वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी) से पेशी होगी। एमआईजी पुलिस ने मामले में दौलतबाग (खजराना) के अकील पुत्र इम्तियाज को गिरफ्तार किया था। आरोपित ने दो ख्यात खिलाड़ियों से छेड़खानी की थी।

टीआई सीबी सिंह के अनुसार पुलिस ने खिलाड़ियों के कथन ले लिए हैं। इसमें घटना की पुष्टि हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र किए हैं। आरोपित ने घटना स्वीकार ली है। जल्द ही कोर्ट के समक्ष चालान पेश किया जाएगा। पुलिस पीड़ित खिलाड़ियों की वीसी के माध्यम से पेशी करवाएगी। रिपोर्ट लिखवाने वाले सुरक्षा अधिकारी सिमंस के भी वीसी के माध्यम से कथन होंगे।

इधर... दिव्यांग युवती से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार बाणगंगा थाना क्षेत्र में मानसिक दिव्यांग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपितों को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार 20 वर्षीय युवती से आरोपित भीमा उर्फ बंगाली बाबा और छोटू उर्फ रमेश ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता का परिवार मजदूरी करता है। युवती के गर्भवती होने के बाद स्वजन थाने पहुंचे और आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। पति और बेटे के साथ जा रही महिला को लूटा बाइक सवार बदमाशों ने महिला से मंगलसूत्र छीन लिया। कनाड़िया पुलिस ने गोविंद नगर खारचा (बाणगंगा) निवासी मंजू परमार की शिकायत पर एफआइआर दर्ज की है। मंजू ने बताया कि वह पति संतोष व बेटे अंकित के साथ स्कूटर से ननद से मिलने जा रही थी। डायमंड कॉलोनी (कनाड़िया) रोड पर बाइक पर दो बदमाश आए और झपट्टा मारकर मंगलसूत्र छीन लिया।