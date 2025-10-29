मेरी खबरें
    इंदौर में छेड़छाड़ के मामले में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की वीसी से होगी पेशी

    इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़‍ियों के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र कर लिए हैं। पुलिस इस मामले में कोर्ट में जल्द ही चालान पेश करने की तैयारी में है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़‍ियों की वीसी के जरिए पेशी होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 10:19:41 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 10:35:18 AM (IST)
    पुलिस ने अकील को खिलाड़‍ियों से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया था।

    HighLights

    1. इंदौर में होटल से कैफ जा रही खिलाड़‍ियों के साथ हुई थी छेड़छाड़।
    2. इस घटना के बाद इंदौर शहर में सुरक्षा को लेकर उठने लगे थे सवाल।
    3. सुरक्षा अधिकारी सिमंस के भी वीसी के माध्यम से कथन होंगे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में पुलिस ने लगभग जांच पूरी कर ली है। वह जल्द ही चालान पेश करेगी। कोर्ट के सामने वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी) से पेशी होगी। एमआईजी पुलिस ने मामले में दौलतबाग (खजराना) के अकील पुत्र इम्तियाज को गिरफ्तार किया था। आरोपित ने दो ख्यात खिलाड़ियों से छेड़खानी की थी।

    टीआई सीबी सिंह के अनुसार पुलिस ने खिलाड़ियों के कथन ले लिए हैं। इसमें घटना की पुष्टि हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र किए हैं। आरोपित ने घटना स्वीकार ली है। जल्द ही कोर्ट के समक्ष चालान पेश किया जाएगा। पुलिस पीड़ित खिलाड़ियों की वीसी के माध्यम से पेशी करवाएगी। रिपोर्ट लिखवाने वाले सुरक्षा अधिकारी सिमंस के भी वीसी के माध्यम से कथन होंगे।


