ऑटो में सवारी बैठाकर बैग से चुराता था नकदी और गहने, पुलिस ने जब्त किया रिक्शा; आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सवारियों को चकमा देकर उनके बैग से नकदी व आभूषण चुराने वाला शातिर ऑटो रिक्शा चालक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपित से नकद और सोने-चांदी के आभूषण बरामद करने के साथ-साथ उसका ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया है।

आगे बैग रखकर पार कर दिए थे नकदी और आभूषण, उतरते ही खुला राज एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्र सिंह के अनुसार गुरुवार को महिला अपनी बेटी संध्या के साथ देवगुराड़िया जाने के लिए पिपलियाहाना चौराहे से ऑटो में बैठी थीं। ऑटो चालक ने बेटी का बैग अपने पास आगे रख लिया। बैग में तीन-चार छोटे पर्स थे और उनमें 13 हजार रुपये नकद, सोने का मंगलसूत्र, नथ, पेंडल और चांदी की दो चेन रखी थीं।