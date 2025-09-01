महाकाल गर्भगृह में जाने वाले VIP की सूची तय नहीं, जिसे अनुमति मिल गई वही वीआईपी, हाईकोर्ट ने कहा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में आमजनता के प्रवेश पर लगी रोक जारी रहेगी। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस रोक को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर की राय में कौन वीआईपी है और कौन नहीं, यह याचिका में तय नहीं किया जा सकता। वीआईपी की कोई सूची नहीं होती। जिसे अनुमति मिल गई वह वीआईपी है। कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी हैं कि वे तय करें कि किस दिन किसे वीआईपी माना जाए। ऐसा लगता है याचिकाकर्ता गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने से दुखी हैं। उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका दर्पण अवस्थी ने एडवोकेट चर्चित शास्त्री के माध्यम से दायर की थी। 28 सितंबर गुरुवार को न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था जो सोमवार देर शाम जारी हुआ।