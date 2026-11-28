नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। महू स्थित 159 साल पुरानी आर्मी स्कूल की इमारत को तोड़ने के मामले में शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई। अब हाई कोर्ट में शनिवार को इस मामले की सुनवाई होगी। जनहित याचिका देव कुमार वासुदेवन ने प्रस्तुत की है।

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1866 में ब्रिटिश वास्तुकला के अनुरूप बनी इस इमारत का ऐतिहासिक महत्व है। पहले यहां आर्मी अस्पताल संचालित होता था, बाद में आर्मी पब्लिक स्कूल शुरू हुआ। याचिकाकर्ता का कहना है कि भवन में तोड़फोड़ नहीं की जा सकती।