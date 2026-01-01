भागीरथपुरा कांड: थम नहीं रहा दूषित पानी से जान जाने का सिलसिला, अब 14वीं मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में दूषित पानी से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कुलकर्णी नगर निवासी 43 वर्षीय व्यक्ति की दूषित पानी पीने के बाद तबीयत बिगड़ी और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। यह व्यक्ति भागीरथपुरा में मजदूरी करता था। शहर में दूषित पानी से होने वाली यह 14 वीं मौत है।

इधर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज और नगर निगम की लैब भेजे गए पानी के सैंपलों की रिपोर्ट गुरुवार को जारी हो गई। इसमें पुष्टि हुई है कि भागीरथपुरा के रहवासी पिछले कई दिनों से ड्रेनेज मिला पानी पी रहे थे। निगम नर्मदा जल के नाम पर जो पानी उनके घरों तक सप्लाय कर रहा था वह पीना तो दूर इस्तेमाल के लायक भी नहीं था। भागीरथपुरा में गुरुवार को भी उल्टी-दस्त के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी रहा।

राहत की बात यह रही कि इक्का-दुक्का मरीजों को छोड़कर शेष सभी को प्राथमिक उपचार के बाद घर रवाना कर दिया गया। गुरुवार सुबह ही केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चार मृतकों के स्वजन को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि के चेक भी सौंपे। इस दौरान उन्हें रहवासियों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। दूषित पानी की वजह से जिस 43 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम अरविंद लिखार है। स्वजन ने बताया कि वह बेलदारी करता था और पिछले कई दिनों से भागीरथपुरा में मजदूरी करने जा रहा था। रविवार को भी वह मजूदरी करने वहां गया था। दोपहर में वह काम से लौट आया। पिता हीरालाल ने पूछा तो उसने बताया कि उसे उल्टी-दस्त हो रहे हैं। उसे तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां से दवाई-गोली लेकर वह घर आ गया। इसके बाद से ही वह बीमार चल रहा था।