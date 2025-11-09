MP में भूमि पूजन बना अखाड़ा... आपस में भिड़ गए विधायक और जनपद अध्यक्ष के समर्थक, पुलिस ने शांत कराया मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर मालवा। आगर जिले के ग्राम भ्याना में शनिवार को ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रस्तावित पुलिया निर्माण कार्य के भूमि पूजन के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। इस मौके पर विधायक मधु गहलोत सहित जनप्रतिनिधि भूमिपूजन में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान आगर जनपद पंचायत अध्यक्ष धरम कुंवरबाई और अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह भी वहां पहुंचे और आरोप लगाया कि उनके जनपद क्षेत्र के ग्राम में भूमि पूजन के लिए उन्हें बतौर अतिथि आमंत्रित नहीं किया गया।

जन प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक जानकारी के अनुसार, विधायक मधु गहलोत के हाथों भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न होना था। इसी बीच जितेंद्र सिंह ने आपत्ति जताई कि इस कार्यक्रम में उनकी बड़ी बहन, जो कि आगर जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं, को भी आमंत्रित नहीं किया गया। जब उन्हें सरपंच के माध्यम से पता चला कि विधायक के कहने पर उन्हें कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा रहा है, तो वे बिना निमंत्रण के अपनी बहन को लेकर ग्राम भ्याना पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्हें भूमि पूजन में भाग नहीं लेने दिया गया, जिस पर विधायक मधु गहलोत और जितेंद्र सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।