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इंदौर में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, रेहड़ी-पटरी वाले दीपावली पर राजबाड़ा में लगा सकेंगे दुकान

इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दीपावली के अवसर पर छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि दीपावली पर दीये-बत्ती बेचने वाले छोटे व्यापारियों को इस बार भी परंपरागत जगहों पर दुकानें लगाने की अनुमति मिलेगी।

By Kuldeep BhawsarEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 07:36:11 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 07:36:11 PM (IST)
इंदौर में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, रेहड़ी-पटरी वाले दीपावली पर राजबाड़ा में लगा सकेंगे दुकान
इंदौर में रेहड़ी-पटरी वाले दीपावली पर राजबाड़ा में लगा सकेंगे दुकान

HighLights

  1. दीपावली पर छोटे व्यापारियों को बड़ी सौगात
  2. इंदौर में परंपरागत जगहों और राजबाड़ा पर लगेंगी दुकानें
  3. महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बड़ा एलान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दीपावली के अवसर पर छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर दीये-बत्ती बेचने वाले छोटे व्यापारियों को इस बार भी परंपरागत जगहों पर दुकानें लगाने की अनुमति मिलेगी। हर साल की तरह इस बार भी शहर में तय परंपरागत स्थानों पर दुकानें तो लगाई जा सकेंगी। इसी तरह राजबाड़ा क्षेत्र में भी व्यापारियों को दुकानें लगाने का मौका मिलेगा।

महापौर की इस घोषणा से उन रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को राहत मिलेगी, जो दीपावली के दौरान दीए-बत्ती बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। महापौर ने कहा कि दुकानदारों को निर्धारित सीमा में रहकर कारोबार करना होगा। सड़क पर दुकानें फैलाकर अतिक्रमण करने या यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं रहेगी।


दुकानदारों और ट्रैफिक पुलिस के बीच समन्वय पर जोर

महापौर ने दुकानदारों और ट्रैफिक पुलिस से आपसी समन्वय के साथ व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि त्योहार के दौरान छोटे व्यापारियों का कारोबार भी चलता रहे और बाजारों में खरीदारी करने आने वाले लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।

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