इंदौर में 2025 में हुए सबसे बड़े साइबर फ्राड, जागरुकता बनी इसके लिए ढाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साल 2025 इंदौर के लिए साइबर अपराध के लिहाज से सबसे चुनौतीपूर्ण वर्षों में शामिल रहा। निवेश फ्राड, डिजिटल अरेस्ट, अंतरराष्ट्रीय ई-मेल स्कैम, क्रिप्टो ठगी और मोबाइल हैकिंग जैसे मामलों ने हजारों लोगों को चपेट में लिया। ठगों के तरीके जितने नए और खतरनाक रहे, उतनी ही अहम रही पुलिस की त्वरित कार्रवाई और नागरिकों की जागरूकता, जिसने कई परिवारों को आर्थिक तबाही से बचा लिया।

2025 के पांच सबसे बड़े साइबर फ्राड केस 84 वर्षीय प्रोफेसर से 1.70 करोड़ की ठगी देश में सीनियर सिटीजन से हुई अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी इंदौर में सामने आई। शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे का लालच देकर ठगों ने बुजुर्ग प्रोफेसर को फर्जी वॉट्सएप ग्रुप और एप के जरिए 10 अलग-अलग खातों में नौ किश्तों में 1 करोड़ 70 लाख 45 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए। बैंक मैनेजर की सतर्कता से क्राइम ब्रांच तक मामला पहुंचा, लेकिन तब तक अधिकांश राशि निकल चुकी थी। यह गैंग नोएडा, गुजरात और राजस्थान से ऑपरेट कर रही थी।

अंतरराष्ट्रीय फ्राड : 3.72 करोड़ की रकम फ्रीज इंदौर की एक कंपनी को अमेरिका स्थित सप्लायर का फर्जी ई-मेल भेजकर 4.15 लाख डॉलर (करीब 3.72 करोड़ रुपये) ट्रांसफर करवा लिए गए। समय रहते साइबर सेल और बैंक की त्वरित कार्रवाई से खाते फ्रीज कर पूरी राशि बरामद कर ली गई। यह केस बताता है कि सही समय पर सूचना देने से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम : कानून के डर से ठगी पूरे साल डिजिटल अरेस्ट का आतंक रहा। ठग खुद को सीबीआई, पुलिस या कोई अन्य अधिकारी बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट में रखने की धमकी देते रहे। इंदौर में कई मामलों में 27 से 30 लाख रुपये तक की ठगी हुई, लेकिन कुछ मामलों में बैंक खाते समय रहते फ्रीज कर रकम बचा ली गई।