70 लाख की आतिशबाजी, गर्भगृह में वरमाला... इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

अरविंद दूबे, इंदौर: इंदौर से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे अंजनिश शुक्ला की शादी इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद जहां एक ओर इसके भव्य आयोजन और धार्मिक थीम की जमकर चर्चा हो रही है, वहीं कुछ लोग खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में वरमाला रस्म और कथित भारी खर्च पर भी सवाल उठा रहे हैं।

एक वीडियो में विधायक गोलू शुक्ला के बेटे और बहू को खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह के भीतर वरमाला की रस्म निभाते देखा जा सकता है। यहां आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। ऐसे में गर्भगृह के भीतर विवाह रस्म का आयोजन होते देख कई लोगों ने सवाल उठाए कि जब सामान्य भक्तों को इसकी अनुमति नहीं है, तो यह विशेष छूट कैसे दी गई।

दूसरी ओर, मंदिर प्रशासन और समर्थकों की ओर से इस पर सफाई दी गई है। उनका कहना है कि यह आयोजन धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था और परंपराओं के अनुरूप किया गया। इसी बीच, शादी के भव्य आयोजन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में शादी स्थल की भव्य साज-सज्जा, बड़ी संख्या में मेहमान और हाइ-प्रोफाइल उपस्थिति नजर आ रही है।

दावा किया जा रहा है कि समारोह में धार्मिक थीम को प्रमुखता दी गई थी और पूरे वेन्यू को हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिमाओं से सजाया गया था। मुख्य मंच पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसके सामने वरमाला की रस्म संपन्न हुई। एक वायरल वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि केवल आतिशबाजी पर ही करीब 70 लाख रुपये खर्च किए गए।