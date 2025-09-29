मेरी खबरें
    Indore सामने आया अजीबोगरीब मामला... आंख में घुसे कंबल कीड़े के बाल, स्लिट लैम्प मशीन से निकाले

    By Vinay Yadav
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 09:31:43 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 09:31:43 PM (IST)
    एमवायएच में मरीज का उपचार करती हुई डाक्टर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमवाय अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में तीन दिन से आंख खोलने की समस्या से परेशान मरीज को राहत मिली है। मरीज ने बताया कि उसकी आंख में किसी कीड़े के घुसने के बाद यह समस्या शुरू हुई। वह पहले ही दो अलग-अलग अस्पतालों में दिखा चुका था, लेकिन राहत नहीं मिली।

    डॉक्टरों ने आंख से निकाले बाल

    विशेषज्ञों द्वारा जांच में पाया गया कि मरीज की दाई आंख में कंबल कीड़ा के बहुत बारीक और नुकीले बाल गहराई तक फंसे हुए थे। इन बालों ने उसकी आंख की सतह (कार्निया) को पूरी तरह खरोंच दिया था, जिससे तेज जलन और दर्द हो रहा था। डॉ. श्वेता वालिया ने स्लिट-लैम्प मशीन की मदद से 9-10 बाल सावधानीपूर्वक निकाले। बाल निकालते ही मरीज को तुरंत राहत मिली।

    डॉक्टरों ने दी ये सलाह

    डॉक्टरों का कहना है कि यदि आंख में किसी कीड़े या अन्य बाहरी वस्तु के जाने का शक हो तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। खुद से आंख मलने या इलाज करने से बचना नहीं चाहिए, इससे स्थिति गंभीर हो सकती है।

