'पानी को 15 मिनट उबालने के बाद छानकर पीएं', इंदौर के भागीरथपुरा में नगर निगम करा रहा अनाउंसमेंट

नईदुनिया प्रतिनि‍धि, इंदौर। इंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 16 लोगों की मौत हो गई है। इलाके में नगर निगम के टैंकर पानी सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम की गाड़‍ियों के द्वारा रहवासियों के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पानी को 15 मिनट उबालने और फिर उसे छानने के बाद ही इसका उपयोग करें। इलाके में कई लोग पहले ही यह सतर्कता बरत रहे हैं और कुछ तो आरओ वॉटर का कैन लाकर इस्तेमाल कर रहे हैं।

वाघेला ने कहा- अब तक लीकेज नहीं मिला, स्वीकारी 15 मौत की बात जिस दूषित पानी ने भागीरथपुरा में 15 जिंदगियां लील ली, उस पानी में मल-मूत्र कहां से मिला, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। स्थानीय पार्षद कमल वाघेला का कहना है कि नगर निगम भले ही दावा कर रहा हो कि उसने लीकेज तलाश लिया है, लेकिन लीकेज अब तक मिला ही नहीं है। वाघेला ने भागीरथपुरा में 15 मौत की बात भी स्वीकारी है। उनका कहना है कि ये मौतें एक सप्ताह के दौरान हुई हैं।

भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से लगातार मौत के बाद नगर निगम ने क्षेत्र में लीकेज तलाशने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई थीं। इसी दौरान पुलिस चौकी के पास नगर निगम की टीम को पानी की मेन लाइन के ऊपर शौचालय बना मिला। खोदाई करने पर पता चला था कि इसी शौचालय से मल-मूत्र पानी की लाइन में मिल रहा था। नगर निगम की टीम ने इस लीकेज को सुधार दिया। इधर शुक्रवार को स्थानीय पार्षद वाघेला ने मीडिया से कहा कि लीकेज अब तक मिला ही नहीं है।