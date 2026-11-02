बिचौली ब्रिज पर फिल्मी अंदाज में भागने की कोशिश नाकाम, पेड़ से टकराई बेकाबू कार; पुलिस ने दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चेकिंग से बचने के लिए कार रिवर्स कर भागने में कार चालक की जान पर बन आई। तेज रफ्तार में कार घुमा दी और पेड़ से जा घुसा। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई और एयर बैग तक खुल गए। पुलिसकर्मियों ने भागने के पहले चालक को पकड़ा और उसकी जांच की और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया।

बिचौली ब्रिज पर बैरिकेड देख 100 मीटर पहले मोड़ी कार घटना कनाड़िया थाना के बिचौली ब्रिज की है। टीआई तिलक करोले के मुताबिक एएसआई मुकामसिंह डाबर रात में वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी एक कार तेज रफ्तार में आते हुए दिखाई दी। पुलिसकर्मियों और बैरिकेड को देखकर चालक घबरा गया और करीब 100 मीटर दूरी पर कार मोड़कर भागने लगा। कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एयर बैग खुल गए।