मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

बिचौली ब्रिज पर फिल्मी अंदाज में भागने की कोशिश नाकाम, पेड़ से टकराई बेकाबू कार; पुलिस ने दबोचा

चेकिंग से बचने के लिए कार रिवर्स कर भागने में कार चालक की जान पर बन आई। तेज रफ्तार में कार घुमा दी और पेड़ से जा घुसा। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई और एयर बैग तक खुल गए।

By Mukesh MangalEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 03:10:47 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 03:10:47 PM (IST)
बिचौली ब्रिज पर फिल्मी अंदाज में भागने की कोशिश नाकाम, पेड़ से टकराई बेकाबू कार; पुलिस ने दबोचा
पेड़ से टकराई बेकाबू कार (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. बिचौली ब्रिज पर चेकिंग देख कार मोड़ी, पेड़ से टकराई
  2. नशे में गाड़ी चला रहा था राऊ निवासी चालक हुजैफा
  3. धारा 185 के तहत केस दर्ज; रेडिसन पर 2 कारें भिड़ीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चेकिंग से बचने के लिए कार रिवर्स कर भागने में कार चालक की जान पर बन आई। तेज रफ्तार में कार घुमा दी और पेड़ से जा घुसा। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई और एयर बैग तक खुल गए। पुलिसकर्मियों ने भागने के पहले चालक को पकड़ा और उसकी जांच की और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज किया।

बिचौली ब्रिज पर बैरिकेड देख 100 मीटर पहले मोड़ी कार

घटना कनाड़िया थाना के बिचौली ब्रिज की है। टीआई तिलक करोले के मुताबिक एएसआई मुकामसिंह डाबर रात में वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी एक कार तेज रफ्तार में आते हुए दिखाई दी। पुलिसकर्मियों और बैरिकेड को देखकर चालक घबरा गया और करीब 100 मीटर दूरी पर कार मोड़कर भागने लगा। कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एयर बैग खुल गए।


शराब के नशे में था राऊ निवासी हुजैफा, ब्रीथ एनालाइजर जांच के बाद की कार्रवाई

टीआई के अनुसार चालक का नाम हुजैफा अब्दुल कय्यूम निवासी राऊ है। वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसको डर था कि पुलिस ब्रीथ एनालाइजर से जांच करेगी और कार जब्त हो जाएगी। पुलिस ने टकराने के बाद भी कार पकड़ी और हुजैफा की जांच की। शराब पीने की पुष्टि होने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 में कार्रवाई कर दी।

रेडिसन चौराहा के समीप दो कारों में आमने-सामने की भिड़ंत

एक अन्य घटना विजय नगर थाना अंतर्गत रेडिसन चौराहा के समीप हुई है। दो कारों में आमने-सामने की टक्कर हो गई और कारों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

यह भी पढ़ें- देवास में TI को कुचला: दो साल सरकारी स्कूल में टीचर रहे थे दिलीप पुरी, फिर पुलिस ज्वाइन की और बने ऑफिसर

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।