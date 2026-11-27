नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ग्राम खजराना की सर्वे नंबर 66/2(क) पर बसी कृष्णबाग कालोनी के 42 मकानों पर बुलडोजर चले और मकान मलबे का ढेर बन गए। दो दशक तक यहां पर खरीदी-बिक्री का खेल चलता रहा, लेकिन सरकारी तंत्र निद्रा में रहा। जमीन का विवाद वर्ष 2003 से अदालत में चल रहा था, लेकिन इस दौरान प्लाट बिकते रहे, रजिस्ट्रियां होती रहीं और मकान बनते रहे। लोगों ने जीवनभर की कमाई लगाकर आशियाने बनाए।

नगर निगम ने संपत्तिकर और कचरा शुल्क वसूला, बिजली-पानी के कनेक्शन मिले और सड़कें भी बनीं। इसके बावजूद किसी विभाग ने समय रहते इस बसाहट को रोकने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। अपनी जीवनभर की पूंजी लगाकर प्लाट खरीदकर मकान बनाने वाले सड़क पर आ गए।